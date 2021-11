Presupuestos en Madrid: Ayuso rechaza que Vox le “tire a la cara” las leyes LGTBI y los Menas para negociar

El acuerdo sobre los Presupuestos para 2022 entre PP y Vox está por llegar. Y llegará, según vaticinan ambos grupos parlamentarios, pero el pleno de hoy ha dejado claro que lejos de encontrarse en cuestiones claves de la negociación que exige Vox, como la derogación de las leyes LGTBI o los Menas, aún queda distancia para conseguirlo. Quedó escenificado en la respuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que pidió expresamente a Monasterio que dejara de “tirarle a la cara” las leyes LGTBI vigentes aprobadas en la Asamblea cuando Cristina Cifuentes fue presidenta de la Comunidad y todo lo relacionado con los Menas después de emplazarla a un acuerdo. Si en la sesión plenaria de la semana pasada le pidió a Monasterio su apoyo “humildemente”, esta vez dejó claro que no pensaba ceder a las exigencias de Vox: “Una cosa es que corrijamos leyes y que mejoremos la legislación vigente y otra es que vayamos por la vida ofendiendo. Cuando estos debates se presentan de esta manera estamos ofendiendo a muchas familias homosexuales y transexuales”, respondió la presidenta regional a Monasterio, quien le formuló una pregunta en la sesión de control sobre lo que Ayuso considera que tiene que ser prioritario en unos Presupuestos para la Comunidad. “Todos tenemos que buscar el mayor consenso pero no tirarnos a la cara ni estas leyes ni el asunto de los menores acompañados”, sentenció dejando claro que no quiere imposiciones.

Sobre los Menas, en concreto, insistió en la falta de competencias de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad y subrayó que “por más que insistan, saben que no tengo competencias en materia de seguridad, aunque den vueltas a este asunto para sembrar miedo”, (...) Si pide que prevarique para volver a politizar un debate como este no puedo hacerlo por más que me quiera entender con ustedes y con todos”, sentenció.

Poco antes, Monasterio había pedido a Ayuso “valentía” para asumir las exigencias que le había planteado después de acusarla de tener “miedo” cada vez que la izquierda la acusa de atacar los derechos del colectivo.

Tampoco desveló Ayuso ningún avance en cuanto a la exigencia de educación gratuita en todas las etapas no obligatorias. No quiere que ningún alumno se quede atrás por motivos económicos pero se mantuvo en la idea de que la educación es prácticamente gratuita en Madrid.

Por último, Ayuso no ocultó su molestia por el hecho de que justo hoy la Asamblea celebre un pleno monográfico sobre contratos de emergencia que se han hecho durante la pandemia porque Vox “ha querido”, que ha interpretado como un gesto de unión con la izquierda “para intentar desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid”.