El voto de un tránsfuga de Cs salva al Gobierno de Noelia Posse de que prospere petición de dimisión del gobierno PSOE-Podemos

Ni dimite la Junta Local de Móstoles (PSOE-Podemos), ni ésta ve ilegalidad alguna en que no se hayan cobrado 2,5 millones en tasas a una ITV de Móstoles desde hace trece años, pese a que el juez vaya a sentar en el banquillo a todos sus miembros en calidad de investigados por presunta malversación y prevaricación.

El portavoz de Socialista en el Ayuntamiento de Móstoles y secretario general del PSOE de la localidad del sur, Alejandro Martín, defendió ayer la supuesta «amnistía fiscal» a la ITV con el argumento de que «buscábamos el mal menor para las arcas municipales y nuestra finalidad última era cobrar el máximo posible y evitar 25 despidos por el cierre de actividad» ante la amenaza de que la empresa entrara en concurso de acreedores.

Martín detalló las vicisitudes por las que había pasado la ITV, a la que presuntamente se perdonó las tasas, por lo que ahora el Gobierno de Posse tiene que responder ante un juez, ante el PSOE y ante el Tribunal de Cuentas, y defendió que la actuación de la Junta de Gobierno se hizo acorde con los informes de los técnicos municipales. Lo llamativo del caso es que Martín detalló que con la mencionada ITV «no se ha actuado de manera diferente a como se ha hecho con otras empresas», con las que, a su juicio, se ha velado por el interés público. «¿O como se llama haber evitado que paguen tasas terrazas y veladores?», dijo en referencia a la medida adoptada por el Ejecutivo local durante la pandemia. La moción de PP, Cs y Vox en la que se pedía la dimisión de la Junta de Gobierno no consiguió mover la silla, o más bien poner contra las cuerdas, al Gobierno de Noelia Posse al no contar con mayoría suficiente, después de que el tránsfuga de Cs, César Ballesteros, que pertenece al grupo de no adscritos (al que la alcaldesa Noelia Posse le ha dado un cargo en el Ayuntamiento), votara en contra de la iniciativa.

Mónica Monterreal, de Podemos, el partido socio del Gobierno socialista, arremetió contra Más Madrid por haber denunciado el caso ante los tribunales e hizo cómplice a Más Madrid de la «ofensiva neoliberal del Gobierno de Ayuso y Vox» en la Comunidad de Madrid. Gabriel Ortega (Más Madrid) avisó de que «con las prebendas y enchufes siempre mantendremos puño de hierro» y más con un Gobierno como el de Posse que considera «puro veneno». José Antonio Luelmo (Cs) anunció que impulsará una moción de censura a la alcaldesa, mientras que Israel Díaz (Vox) recriminó al Gobierno local sus «acciones vergonzosas» y que se «ensucie el nombre de la ciudad». La popular Mirina Cortés pidió la dimisión del Ejecutivo local después de sumar seis escándalos en cuatro cuatro años y mantenga que «no han hecho nada malo».