Monasterio, una “fallera” más en Valencia

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido una de los muchos dirigentes políticos que han aprovechado este fin de semana para acudir a las Fallas de Valencia. Desde allí, vestida de fallera, ha hecho una encendida defensa de las tradiciones y de las raíces culturales de España. También en apoyo del trabajo de los colectivos que participan en esta fiesta. En clave más política, Monasterio ha pedido al Gobierno, y en concreto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que “no insulte” a los transportistas con afirmaciones como que la huelga está impulsada por sectores de ultras y apoyada por la ultraderecha.

¡Gracias #Valencia! En medio de tanta preocupación los españoles mantenemos la ilusión por estar juntos celebrando nuestras tradiciones. #Fallas2022 @VOX_Valencia @vox_cv pic.twitter.com/zuIiTy7pQg — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 19, 2022

Ha indicado que los transportistas, ganaderos y agricultores españoles “llevan meses diciendo que no pueden más”, que “no pueden soportar” los precios de la luz y el gas, ni unos costes que “no pueden repercutir al cliente”, y ha destacado que necesitan tener un Gobierno “que les respalde, y que no les insulte”.

Los políticos no son los que crean riqueza

Ha destacado que esos colectivos son “los que crean riqueza en España”, y no Pedro Sánchez, Irene Montero ni “ningún ministro”, sino “los españoles con su trabajo todos los días”, de forma que los políticos tienen que ayudarles, no ponerles “trabas, y sobre todo no insultarles, que es lo que ha hecho la ministra”. Monasterio ha afirmado que recorren “toda España de rincón a rincón” para acompañar a los españoles, que se están “dando cuenta” de que “solo queda Vox para tener un proyecto ilusionante, unos principios y unos valores, y para dar a España la vuelta como un calcetín, que es lo que hace falta hoy”.

“Y no tenemos mucho tiempo”, ha alertado la dirigente Vox, quien ha considerado que hay que “revertir lo que ha hecho este Gobierno, que nos ha llevado a la miseria y la ruina”, y ha asegurado que eso lo va a conseguir su formación, con “el impulso de muchísimos españoles”.