Horario de los supermercados durante el Puente de Mayo

Llega el festivo del 2 de mayo, después de que se trasladara el Día del Trabajador al ser un festivo sustituible. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Madrid son las comunidades en los que no habrá que trabajar. En el caso de Madrid, la jornada aglutina también el levantamiento de los madrileños contra las tropas napoleónicas en 1908, y no son pocas las personas que aprovechan para hacer escapadas. El festivo, como es habitual, afecta a los horarios y aperrturas de comercios y lugares de ocio.

En el caso de los supermercados, esto viene determinado por la franquicia que sea. Hipercor, por ejemplo, tendrá la mayoría de tiendas abiertas al público en su horario habitual (de lunes a domingo, de 9:00 o 10:000 a 22:00 horas). Esto cambia de cara al 1 de mayo, cuando la mayoría de las tiendas permanecerán cerradas al público. En el caso del 2 de mayo, los lugares en los que sea festivo puede haber horario reducido, es decir, de 11:00 a 21:00 horas. Para saber el horario de cada establecimiento, puede consultarlo haciendo click aquí.

La cosa cambia en el caso de Lidl, que en general abrirá eñ domingo 1 de mayo, y, en el caso de los sitios donde sea festivo el día 2, depende de los establecimientos. Unos datos disponibles en esta página web.

La cosa cambia al hablar de Ahorramás, que cierra sus tiendas el domingo 1 de mayo. Ofrecerá horario reducido el lunes 2, y estará abierto de 9:00 a 15:00 horas en Madrid. Puede comprobar el resto de horarios en el siguiente enlace: https://www.ahorramas.com/contacta-con-nosotros/encuentra-nuestras-tiendas/.

Lineal de jabón de manos FOTO: La Razón Mercadona

Alcampo abre los festivos y, salvo fechas muy señaladas, en su horario habitual. Algunos horarios no abrirán el 2 de mayo, puedes buscar tu tienda más cercana aquí. La cadena de Juan Roig, Mercadona, no abre los domingos ni los festivos, por lo que las comunidades citadas al inicio del texto no abrirán ni el día 1 ni el 2 de mayo.

Los establecimientos de Carrefour (Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour Bio) adaptarán sus horarios en función del lugar y del tipo de comercio que se trate. Los datos para saber la tienda que te interesa abre se pueden mirar haciendo click aquí.

Día aplicará a sus festivos los horarios que abre habitualmente los domingos. Es decir, en las ciudades donde el supermercado suele abrir los domingos, Día abrirá el 1 y el 2 de mayo con el mismo horario de un domingo; mientras que en los sitios que suele cerrar lo domingos, cerrará los días del puente. Si no conoces el horario habitual de Día los domingos, puedes consultarlo aquí.