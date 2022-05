Ayuso exhibe su proyecto político como ejemplo de la España del futuro

En plena campaña electoral a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado su proyecto político como referente para la “España con ganas”. Ayuso ha pronunciado un discurso, con motivo de la conmemoración del Dos de Mayo, en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad, convertido casi en una loa. “Madrid es la España necesaria frente a las ideologías totalitarias que enfrenta a unos contra otros, la España que se niega a la confrontación ideológica, que no fabrica clases sociales, que coloca al gobernante al ras de tierra y le compromete con el conjunto de los ciudadanos y comprende a quienes pasan más calamidades (...) a quienes se saben no escuchados e incomprendidos, la que escucha a los jóvenes que no tienen trabajo...”.

Del mismo modo ha sido crítica con el “ego y los miedos del gobernante que se cree en posesión de una verdad indiscutible y sin fisuras”, el origen de “la autocracia y el terror”.

La presidenta regional, cree que ahora el principal reto consiste en “superar enfermedades del pasado” para afrontar lo que ha denominado “el gran proyecto de la España de la nueva mirada: la España con ganas”.