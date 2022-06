Ayuso, la presidenta de toda España más “controlada” por la oposición

¿Debe la Asamblea de Madrid celebrar plenos en el mes de julio? Vox ha puesto el debate encima de la mesa. Lo hizo ayer, durante la sesión semanal que acoge la Cámara de Vallecas, y en esta cruzada podría tener unos inesperados aliados: los tres grupos de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), que ayer se abrieron a estudiar la propuesta. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso considera que la idea no es más que un nuevo ramalazo «populista» de los de Rocío Monasterio. Un desencuentro que protagonizó el habitual rifirrafe entre ambas de los jueves. «No cuente conmigo para, en este pleno, una y otra vez traer todo tipo de medidas que siempre ponen en tela de juicio el papel de los políticos. Ese populismo siempre nos afecta más a nosotros que a nadie. Y si no nos respetamos entre nosotros, es difícil que le pidamos lo mismo a los ciudadanos», señaló Ayuso. La presidenta insistió en que «no se es político solo cuando se está en el pleno, porque entonces sería como reconocer que usted trabaja solo tres minutos a la semana y creo que no, yo creo que usted realiza un trabajo excepcional el resto de los días».

Desde Sol y el Partido Popular rebaten con datos el planteamiento de Vox de «abrir» la Asamblea de Madrid en el mes de julio: aseguran que el Gobierno de Ayuso es el que se somete a un mayor control parlamentario por parte de la oposición. Y es que en el Parlamento regional madrileño, se celebran plenos todos los jueves del mes, salvo la última semana. Se trata de sesiones que se prolongan prácticamente hasta la noche y los grupos de la oposición pueden registrar las preguntas que dirigen al Gobierno hasta el viernes anterior al Pleno. En todos estos plenos, los cinco grupos con representación en la cámara, dirigen cada pleno una pregunta a la presidenta de Madrid. Se da la circunstancia añadida de que se permiten preguntas suplentes por si las registradas como «titulares» no fueran calificadas favorablemente por la Mesa. Del mismo modo, se pueden incluir preguntas de urgencia hasta el lunes anterior al pleno si el motivo en torno al que gira la cuestión es de actualidad.

El contexto que dibujan estas condiciones es el más favorable para los grupos de la oposición de cuantos se dan en el resto de parlamentos regionales del país. En Andalucía y en Asturias, por ejemplo, el control al presidente del Gobierno sólo se realiza una vez cada 15 días. También en Cataluña, Castilla y León y Galicia.

En Castilla-La Mancha se da una circunstancia excepcional que no sucede en ningún otro parlamento regional. El Gobierno se somete al control de los grupos, pero no sucede así con el jefe del Ejecutivo. Algo similar se da en el País Vasco. La cámara de Vitoria celebra un pleno ordinario a la semana, pero en el orden del día de estas sesiones no se incluyen las preguntas parlamentarias a los miembros del Gobierno. Para ese objetivo se celebra un pleno de control cada dos viernes: en ellos, sin embargo, el presidente no tiene obligación de contestar. En La Rioja se celebran dos plenos mensuales. En ambas sesiones se concreta el control al Gobierno, aunque sólo en uno de ellos –por tanto, una vez al mes– esas preguntas pueden dirigirse al presidente del Gobierno. El escenario es similar en Aragón: dos plenos al mes y sólo en uno de ellos hay control al presidente del Gobierno.

El parlamento de Murcia celebra cuatro plenos al mes, dos de control y dos de impulso. Sólo en uno de los de control al Gobierno, los grupos pueden registrar y, por tanto, formular preguntas al jefe del Ejecutivo. En Cantabria se celebran plenos todas las semanas, los lunes: al Gobierno se le pueden formular preguntas todas las semanas, pero al presidente sólo una vez al mes. En la Comunidad Valenciana sí se da una situación similar a la de Madrid, con control a todos los miembros del Gobierno en cada pleno. Aunque, al contrario que en Madrid, no todos los meses tienen tres sesiones plenarias, ya que en ocasiones se celebran sólo dos al mes.