Cinco casas rurales cerca de Madrid para disfrutar de un verano diferente

Llegan las esperadas vacaciones, pero no quieres ir a la playa. La razón es bien sencilla: vives en Madrid, en pleno centro de España, y las costas más cercanas rondan los 300 kilómetros. La inflacción y subida desorbitada de la gasolina o gasóleo, así como los altos precios del transporte público, no te permiten darte ese capricho o quieres evitarlo. O tal vez seas más de montaña que de playa. Pero tranquilo, no hace falta que te quedes en casa, pues puedes disfrutar de unos días relajantes y merecidos en casas rurales con piscina o todo lo que necesites para hacer de este, un verano diferente.

Estas son algunas que hemos seleccionado para tí y que están cerca de Madrid.

Casa Rural Los Rosales (Los Yébenes, Toledo)

Situada en un enclave único y en plena naturaleza, rodeada de encinas, olivares y monte mediterráneo y muy cerca de los montes de Toledo, por donde podremos disfrutar de agradables paseos y encontrarnos con parte de la fauna autóctona que puebla esta zona.

“Casa Rural Los Rosales”, en Los Yébenes, se encuentra a escasos 100 kilómetros de Madrid. No solo deleita su interior, con una bonita sala de estar o colección de juegos, sino también su exterior en el que, además de terraza, cuenta con jardín, barbacoa y una piscina, así como un huerto ecológico. Además, ofrece paseos con guía por la zona de montaña en la que se encuentra. Un lugar tranquilo y aislado para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Las villas de Fuentidueña (Segovia)

Todas ellas con jardín y barbacoa, “Las villas de Fuentidueña” conforman un complejo que dispone de grandes servicios, desde cafetería hasta restaurante con gastronomía casera.

Ubicada en Segovia, a unos 145 kilómetros de Madrid, también dispone de una tienda donde se venden productos de la tierra como los embutidos segovianos, el vino de Valtiendas, la miel de Sepúlveda, pastas y pastelitos y artículos de regalo para niños y mayores.

Villa Cornelius (Las Herencias, Toledo)

A poco más de una hora de Madrid y pocos minutos de Talavera, se encuentra en el pueblo toledano de Las Herencias, a orillas del Tajo. “Villa Cornelius” es una casa rural de estilo toscano, con más de tres siglos de historia e ideal para alojar turismo de alta calidad.

La casa cuenta con seis habitaciones dobles, cuatro de ellas suites. Todas con baño, climatización y televisión, así como con derecho a servicios privado para hacer más cómoda la estancia.

Además, sus alrededores permiten hacer grandes actividades como piragüismo, birdwatching e incluso viajes en globo.

Villa Cornelius FOTO: Villa Cornelius

Lavanda (Guadalajara)

Barbacoa, sala de juegos, amplias habitaciones o unos preciosos alrededores. La casa rural “Lavanda” se encuentra en el corazón de El Olivar (Guadalajara), en medio de la sierra alcarreña, a menos de 100 km de Madrid y a media hora de la llamada “Provenza española” (campos de lavanda en Brihuega).

En sus alrededores, se pueden ver los campos con olor a romero, lavanda o tomillo, así como las vistas al pantano de Entrepeñas, donde es posible bañarse, o las rutas secretas a paisajes lunares.

Lavanda (Guadalajara) FOTO: Lavanda

La Osa y el Madroño (Madrid)

Perfecta para la tranquilidad y disfrutar de una parcela llena de naturaleza. “La Osa y el Madroño” es un acogedor y amplio chalet con una amplia parcela exterior que se encuentra en la zona de La Estación, Robledo de Chavela, en Madrid.

Un sector conocido por su cercanía a El Escurial, se puede realizar actividades como equitación, recogida de setas e incluso Safaris en la Aldea del Fresno. También cuenta con jardín con barbacoa y piscina, para disfrutar de unos asados “a la madrileña” o un relajante baño.