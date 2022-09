Madrid, el nodo digital del sur de Europa

Hacer de Madrid el principal nodo digital del sur de Europa era, hace apenas un año, una ilusión, un proyecto. Sin embargo, a día de hoy, «la Comunidad de Madrid va extraordinariamente bien en materia de digitalización». Así lo ha expresado Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización, durante la presentación de los resultados del trabajo del Gobierno regional en materia de digitalización. «Quiero poner en valor que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya arriesgado para poner en marcha algo tan sumamente difícil como hacer de la región un punto estratégico», ha aseverado el consejero, sobre todo, teniendo en cuenta que «cuando se produce un cambio tecnológico en la historia, a España nos ha pillado fuera de juego y hemos perdido el tren». Y eso es algo que, esta vez, no va a ocurrir.

«En Madrid lideramos ya el mercado de centro de datos del sur de Europa», ha afirmado Izquierdo. Algo que se ha conseguido gracias a que, en 2025, la Comunidad de Madrid llegará a los 500 MW de centros de datos. «Madrid es el gran líder nacional y ha superado a todas las ciudades y regiones del sur de Europa», ha insistido, lo cual ha hecho que «grandes empresas de nubes publicas hayan querido instalarse en Madrid», como es el caso de IBM, Microsoft Azure y ORACLE, ya que, además, «somos un punto estratégico para la conexión con América, África y el sur de Europa».

Por otro lado, tal como ha señalado el consejero, Madrid destaca por el número de profesionales en materia digital, así como el incremento exponencial del número de publicaciones científicas que se hacen en la región. Esto, junto al «aumento del gasto público y privado en I+D, hasta tal punto que Madrid esté próxima a alcanzar un 2% del PIB en Investigación y Desarrollo», han facilitado que la región haya consolidado un ecosistema digital muy fructífero. «Ahora mismo ha incrementado enormemente el número de startups, un 78% de las cuales tienen inversión extranjera, y, además, ha aumentado el número de ferias y congresos de digitalización que se celebran en la región».

Sin embargo, y a pesar de todo lo logrado en este periodo, Izquierdo ha resaltado que el Gobierno regional «no se conforma con todo esto». «La presidenta, en el último debate sobre el estado de la región, aseguró que el principal objetivo es que Madrid sea líder en el sur de Europa y, por qué no, a nivel mundial», por lo que, además de la estrategia de digitalización que se ha puesto en marcha, hay un factor que no puede olvidarse: «que no se quede nadie atrás». «Vamos a poner en marcha un plan de capacitación digital, ya que nos preocupa enormemente la brecha digital que hay entre los ciudadanos», ha explicado Izquierdo. Dicho plan, que se presentará antes de que finalice el año, irá dirigido a las personas más vulnerables, con discapacidad, personas mayores, minorías étnicas… «Esto va a servir para aumentar la cohesión social, el diálogo, pero, además, servirá a estas personas en un aumento de oportunidades», ha indicado el consejero. «Uno de los grandes problemas que tenemos con la digitalización es que haya gente que se quede fuera», ha afirmado. «Por eso, hemos encargado un estudio para ver quiénes eran estas personas, y sobre todo eran aquellas con una edad superior a 60 años. También colectivos vulnerables, como las minorías étnicas, personas con discapacidad, y aquellos que viven en entornos rurales. Todos estos sectores están identificados y vista cual es la estrategia a seguir con cada uno de ellos. Lo que queremos es tenerla lista antes de que termine el año, con el único objetivo de que nadie se quede fuera».