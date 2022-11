Inés Astorga: “El arte es el primer recuerdo que tengo del amor”

Wes Anderson le hizo saber que había llegado a Madrid para quedarse

“Al llegar a Madrid, me sentí muy comprendida. Un día de Halloween, cuando vine para ver un piso antes de mudarme con un amigo, estaba paseando por Malasaña y vi a dos personas disfrazadas de dos personajes de una película de Wes Anderson. Ocurrió hace casi siete años y en ese momento no sabía de mucha gente que lo conociese, así que para mí fue una revelación, sentí que la ciudad me estaba acogiendo... y hasta ahora. Me gustaría tener una etapa de viajar, porque a nivel creativo me nutriría mucho, pero me compré un piso aquí porque es mi base. Todo está cerca, no me pierdo nada y siento que es fácil conectar con los demás”.