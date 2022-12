Entrevista a Beatriz Saura: «Lo más urgente es un cambio de gestión sin mirar el ombligo de la dirección»

Beatriz Saura es abogada, exfiscal de Madrid y ahora candidata a decana del Colegio de abogados de Madrid. Gestiona su propio bufete desde hace años y ahora se presenta como una candidatura capaz de gestionar el abultadísimo presupuesto del ICAM de forma que los colegiados sientan algún tipo de beneficio. Además, la igualdad y la conciliación están en el centro de su programa.

Si accede a la presidencia del ICAM, ¿cuál es la decisión más urgente que adoptará?

El compromiso de cambio que supone la candidatura que lidero, «La Abogacía que nos une», tiene que construirse desde la base. El ICAM requiere de numerosas medidas para acabar con la parálisis en la que lleva 5 años. Lo más urgente es un cambio en la cultura de gestión del Colegio. Debe ser una institución que ayude, proteja y defienda a la Abogacía a través de una dirección que deje de mirarse el ombligo y trabaje para ser realmente útil a los que pagan su cuota. El primer cambio que pondremos en marcha es acabar con la opacidad que se encuentra nuestra profesión al intentar pedir ayuda a su Colegio. Mi candidatura cuenta con un aspecto clave del que carecen las demás. Cada uno de los miembros de la candidatura será la persona responsable de un área. Así elegí al grupo de personas valientes y brillantes que me acompañan, no por pertenecer a un despacho u otro, como han hecho otras candidaturas, sino para poder abarcar todos los ámbitos de la Abogacía y que cuando un colegiado llame a la puerta tenga claro a quien dirigirse.

¿Cómo se puede gestionar de forma más eficiente el presupuesto del ICAM?

Para empezar, acabando con la opacidad, de forma real. Hacer gala de transparencia no significa publicar lo que te conviene y maquillar lo que no. La transparencia debe ser absoluta, porque el dinero no es nuestro, es de los colegiados.

¿El Colegio tiene una deuda con el turno de oficio?

Los más de 6.000 profesionales que forman parte del turno de oficio merecen protección, reconocimiento como autoridad, respeto y defensa. Merecen medios dignos y un Colegio que no descanse hasta que sus retribuciones no se equiparen, cuanto menos, a la media europea. Nosotros proponemos la inclusión de la categoría de profesionales de oficio en ejercicio de su actividad como autoridad en el artículo 550 Código Penal, para incrementar su protección frente a posibles ataques; y lucharemos para que en el menor tiempo posible pasen a percibir una retribución digna.

El desapego hacia la institución es notorio y se plasma en la baja participación electoral. ¿A qué lo achaca?

La responsabilidad de este desapego es del propio ICAM. La inmensa mayoría de quienes formamos el Colegio hemos llegado a la conclusión de que el Colegio no nos ayuda a resolver nuestros problemas. Es un ente distante, alejado de nosotros, ineficaz y que supone un gasto que para nada revierte, como debería, en la mejora de nuestras condiciones laborales. Sentimos que no nos representa. Representar a todos significa escuchar y construir un Colegio para todos, útil para la carrera profesional se enfoque esta hacia donde se enfoque.

¿El Colegio debe tener más presencia en la sociedad?

Nuestra candidatura está convencida del indispensable papel que la Abogacía ha de jugar en la sociedad, así como del imprescindible lugar que nuestra profesión ocupa en el sistema judicial. Ha llegado el momento de que el Colegio asuma, predique y ejerza ese papel. Vamos a impulsar la intervención activa y valiente del Colegio en la resolución de los problemas endémicos del sistema judicial y asumiremos el papel del ICAM como un generador de posiciones que, reflejando el sentir de los colegiados. Vamos a fomentar convenios con el tejido asociativo y las ONG con el fin de ejercer con orgullo un liderazgo activo en defensa de los Derechos Humanos y de los valores cívicos. Queremos un ICAM sensibilizado con las causas sociales, valiente y protagonista de las causas que nos implican.

¿Es necesario mejorar los cursos de formación en nuevas tecnologías?

La digitalización es una obligación para avanzar en la relación con los colegiados. Ya no puede esperar más. Ofelia Tejerina, gran experta en Tecnología, será la responsable del área de Digitalización si recibimos el apoyo de los electores. Implementaremos el voto electrónico, crearemos canales de comunicación para una permanente conexión de los profesionales con el ICAM, potenciaremos la Biblioteca Online y facilitaremos el acceso a las bases de datos; y formularemos un Servicio de Ayuda y Orientación para colegiados en materia de transformación digital.

¿Es posible bajar las cuotas?

Claro que es posible. Nosotros llevamos en nuestro programa una reducción progresiva de las cuotas. Para ello hay que hacer primero una gestión eficiente, sabiendo a qué se destina el dinero y a qué se debe destinar. Atraer más ingresos vías patrocinios debe ser una prioridad.

Lo que es una gran mentira es decir que se les pueden dar servicios sin aportar nada de cuota. Es uno de los grandes engaños que estamos escuchando en esta campaña. Es como decirle a los españoles que hay sanidad y escuela pública sin pagar impuestos.

La conciliación es cada vez más complicada, ¿qué se puede hacer para avanzar aquí?

Se puede y de debe hacer todo, porque durante 5 años no se ha hecho nada en este ámbito. Es tan importante este aspecto que en nuestra candidatura lo hemos sacado del programa general para hacer un programa específico con medidas de Impulso de la Igualdad. Medidas de desconexión y bienestar psicológico para toda la Abogacía.

Los actos del 425 aniversario del ICAM fueron un ejemplo de que quienes han gestionado hasta ahora, tres de los cuales pretenden continuar, no han entendido nada acerca de la realidad de la Abogacía madrileña. Ver fotos, ponencias, conferencias y eventos en los que las mujeres no tenemos el espacio que merecemos ha sido la tónica general.

Si no se presentara a las elecciones ¿a qué candidato votaría?

Me presento a las elecciones porque las demás opciones que hay sobre la mesa no representan la utilidad que debe ofrecer su Colegio a la profesión, un sentimiento que tenemos la mayoría de la Abogacía. Por eso he dado un paso al frente. No me pida que deposite el voto en quien no creo.