El alcalde de Arroyomolinos solicita el archivo y niega la acusación de "prevaricación"

El alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, ha solicitado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero el archivo de la causa abierta contra él por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. En un comunicado, el regidor niega las acusaciones vertidas contra su persona en relación con "el despido de un antiguo trabajador de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios (EMUGESA)". "La denuncia que ahora ha trascendido responde únicamente al deseo de venganza personal y política contra el alcalde por parte del citado trabajador, que igualmente fue cesado de sus funciones como secretario del Consejo de Administración de la mencionada empresa municipal", señala.

En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acuerda continuar el procedimiento judicial respecto a Quiroga y la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos por los trámites del procedimiento abreviado. Este trámite procesal supone la conclusión de la investigación para dar paso a la fase intermedia. El juez da traslado de "las diligencias previas al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular, para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias". En el comunicado, el alcalde explica que "se trata de un asunto que tiene su origen en 2020, a raíz del despido de un trabajador de EMUGESA, decisión que fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Consejo de Administración de la empresa, entre los que se encontraban concejales de la oposición que aún son ediles de la Corporación".

"Esos mismos concejales respaldaron en sede judicial la decisión que tomó el Consejo de Administración y negaron que el alcalde hubiese alterado cualquier documento", argumenta. "Esas acusaciones vertidas contra el alcalde, sin fundamento alguno y que sólo buscan causar un daño personal y político, se refieren exclusivamente a un asunto de carácter administrativo y, bajo ningún concepto, guardan relación con cuestiones económicas ni con el dinero del contribuyente al tratarse del cese de un empleado", agrega.