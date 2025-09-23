Almeida apura al delegado del Gobierno a hacer su trabajo con el hotel "okupa" de Barajas

La polémica está servida. Y antes, las quejas ciudadanas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este martes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que haga su trabajo y que le diga a los vecinos del Barrio del Aeropuerto, donde se ha ocupado un hotel, por qué es "incapaz" de garantizarles la tranquilidad y la seguridad.

Así lo ha manifestado Almeida a los periodistas al ser preguntado por la situación que viven estos vecinos debido a los incidentes y altercados que se han producido los últimos meses por la ocupación ilegal por parte de 43 personas de un antiguo edificio de oficinas situado a escasos metros de la sede de la Unidad Central Operativa (UCO).

El regidor ha hecho referencia a la visita que Martín ha realizado esta mañana a este barrio, donde se ha reunido con los vecinos.

"Vendrá, echará la culpa al ayuntamiento, quizás también a la Comunidad de Madrid. Se exonerará de toda responsabilidad y hasta aquí hemos llegado y se acabó de lo que es el ejercicio de sus funciones", ha subrayado.

Pero, según ha matizado, la seguridad es una cuestión que le corresponde al delegado del Gobierno, por lo que le ha instado a adoptar todas las medidas para garantizar el "descanso, la seguridad de los vecinos y hacerlo de manera inmediata".

El delegado insta a la colaboración entre administraciones

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que Martín ha recibido este martes a los representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio del Aeropuerto, acompañado del comisario provincial de la Policía Nacional, Daniel Gallego.

En el encuentro, según explican estas fuentes, el delegado ha escuchado la preocupación vecinal por la seguridad en el barrio y les ha trasladado toda su colaboración y el total compromiso del Gobierno de España para reforzar la acción policial y contribuir así a recuperar la normalidad en la zona.

Martín ha instado a reforzar la coordinación entre todas las administraciones para lograr lo antes posible una solución eficaz ante un problema de naturaleza social que está perturbando la convivencia en el Barrio del Aeropuerto.

Durante esta mañana también se ha reunido con los vecinos el portavoz municipal de VOX, Javier Ortega Smith, quien ha asegurado que los ocupas son "muchos de los desalojados de la T4 del aeropuerto, y otros los desalojados del hotel okupa de San Blas, autores de actos de máxima gravedad y violencia".

Asimismo, Ortega ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que proceda a expropiar el edificio que, con una rehabilitación podría convertirse en una dotación para el barrio, en un lugar de utilidad pública como una biblioteca o un centro de formación para jóvenes, tal y como ya se pidió en algún pleno.