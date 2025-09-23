Muere un motorista tras perder el control y colisionar con varios coches en Madrid

Un joven de unos 30 años ha fallecido este martes tras perder el control de la motocicleta con la que circulaba por la calle Arturo Soria de Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal, y colisionar con dos vehículos, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido en torno a las 11:45 horas a la altura del número 62 de Arturo Soria cuando, según testigos presenciales, el motorista ha perdido el control de la moto de alquiler y ha chocado con un coche estacionado y otro que circulaba a su altura.

Como consecuencia del impacto, el joven ha sufrido varios traumatismos severos, incluido craneoencefálico y torácico, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de Samur-Protección Civil han practicado maniobras de reanimación durante 40 minutos, si bien finalmente tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo ocurrido.