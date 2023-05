Almudena Negro: "El cuartel de la Guardia Civil no se va a mover de Torrelodones. No lo voy a permitir"

Va a por todas el 28-M. Está segura de que sus propuestas van a traerle apoyos suficientes como para sacar del gobierno municipal a Vecinos de Torrelodones. Periodista, diputada en la Asamblea, activista contra el antisemitismo y amante de los animales es de las que piensa que «la experiencia es un grado y que la humildad es signo de inteligencia».

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Torrelodones?

Quiero ser alcaldesa de Torrelodones porque es un municipio que conozco desde muy pequeña y he visto cómo ha ido cayendo en la decadencia de la mano del populismo. Tengo unas ganas enormes de cambiar las cosas y creo que es el momento de hacerlo. Voy a darle una vuelta a todo.

¿Por qué los residentes en el municipio deberían votarla?

Solo hay dos alternativas: el desastre del populismo que lleva gobernando 12 años, que ha dejado abandonado el municipio, que no escucha a los vecinos o la alegría y las ganas del PP. Tenemos un equipo renovado, joven, pero con experiencia, que está dispuesto a darlo todo por la seguridad, la limpieza, la movilidad, el aparcamiento, el medio ambiente... Lo que quiero es que Torrelodones vuelva a alcanzar el esplendor que tuvo antaño.

Uno de los mayores problemas que tiene el municipio es el de la seguridad. ¿Qué piensa hacer sobre este aspecto?

Vamos a ampliar la plantilla de la Policía Local a 70 agentes. El equipo de Gobierno actual dejó caer el número de 55 a 29 y esperamos más jubilaciones. Pese a tener 55 en catálogo, no hay agentes disponibles ahora. Se han disparado las infracciones penales y tenemos problemas de seguridad. Vamos a dotarles de más recursos, de la formación necesaria y de las cámaras de videovigilancia, más el software y la formación que hace falta para poder traer seguridad. Torrelodones tiene que volver a ser un municipio limpio, seguro, verde y abierto.

¿Qué va a pasar con el cuartel de la Guardia Civil? ¿Finalmente se va a trasladar de la colonia?

De ninguna manera. No lo voy a permitir. Se queda donde está. Lleva allí desde el siglo XIX y es fundamental para los vecinos de la colonia por un motivo tan sencillo como es que allí está la estación de tren y la salida a la A-6. Llevarse el cuartel dejaría desprotegida la colonia frente a esos ladrones, a esos malos que saben que hay inseguridad en Torrelodones. Hemos localizado una parcela muy cerca del actual cuartel, en la colonia de la Guardia Civil, donde se podría construir uno nuevo que nos permitiría convertirlo en puesto principal y también ampliar el número de efectivos.

¿Qué propone en materia de bienestar animal?

No soy animalista, sino una gran amante de los animales y cuando llegué a Torrelodones, la primera visita que quise hacer fue al Centro de Protección Animal. Sin embargo, lo que me encontré fue un centro de maltrato. Allí había animales abandonados en casetas al aire libre con techo de uralita pasando un frío tremendo en invierno y un calor insoportable en verano. ¿Qué es lo que llevamos en programa? La construcción del centro de protección animal, algo de lo que no ha sido capaz el actual alcalde, pese a disponer de fondos de la Comunidad de Madrid desde el año 2018 y, además, algo muy bonito: vamos a abrir la primera gatoteca de la zona noroeste de Madrid.

¿Cuál diría que es la medida estrella de su programa?

La seguridad. Torrelodones tiene un gravísimo problema. Los vecinos están preocupadísimos, lo mismo que las empresas... Te lo dice todo el mundo. Tenemos que apostar muy fuerte por la seguridad, pero el problema de aparcamiento que tenemos no es menor. Hay una rotación altísima de comercios porque no hay quien aparque en las zonas comerciales. El alcalde se ha dedicado a quitar plazas de aparcamiento en lugar de crear nuevas bolsas donde poder dejar el coche. Nosotros las vamos a crear con el plan de 1.000 nuevas plazas de aparcamiento en Torrelodones.

Usted ha criticado también la actitud autoritaria del actual alcalde por utilizar espacios públicos para su promoción partidista. ¿Ha pensado en denunciarlo ante la Junta electoral?

No solo le denunciamos ante la Junta Electoral, sino que nos dio la razón y le obligó a retirar toda la propaganda que estaba haciendo mezclando partido y Gobierno en el inicio de la campaña. Ahora ya le critico otras cosas como, por ejemplo, que se haya autoconcedido, por la vía de urgencia, una ayuda a vivienda destinada a familias vulnerables. Ha votado darse la máxima ayuda.

¿De cuánto es la ayuda?

Es pequeña, de 300 euros, pero lo grave es que tenemos a un alcalde que se vota para darse las ayudas a sí mismo. Por lo visto la culpa es del Partido Popular...

¿Qué balance hace de la gestión del actual alcalde?

Es el desastre. El problema de Torrelodones es que, aunque no lo parezca, en el noroeste de Madrid hay un municipio que está gobernado por el populismo. Ellos se llaman «la avanzadilla del 15-M ». Imitan tanto a Sánchez que, para su presentación de candidatura, también pedían inscribirse y decir quién te había invitado para ir a un mitin. Es el modelo de Pedro Sánchez con doce años de adelanto. Los vamos a echar.

¿Estaría dispuesta a pactar si no consiguiera la mayoría suficiente tras el 28-M?

Quiero lograr la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Ahora bien, si necesitáramos apoyo, estaríamos dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas, menos con Vecinos de Torrelodones.