Ana Carla Maza: «Para mí, la música es un viaje. No pienso en géneros»

La artista cubana Ana Carla Maza actúa hoy en la Sala Villanos. Referente en el mundo del jazz traslada a LA RAZÓN que la música es su mejor viaje.

Comenzaste a tocar el violonchelo a los 8 años y debutaste en los escenarios de La Habana a los 10.¿Qué te atrajo inicialmente del violonchelo y cómo influyó tu entorno familiar en tu desarrollo musical?

Desde pequeña, la música fue un lenguaje natural en mi casa. Mi padre es músico pianista compositor y mi madre guitarrista, hermana violinista, así que crecí rodeada de sonidos, de ensayos, de instrumentos. Podía haber elegido otro camino, pero cuando escuché el violonchelo por primera vez, sentí algo muy profundo. Me enamoré de su calidez, de la forma en la que podía cantar y contar historias sin necesidad de palabras. Mi familia me dio la base, la disciplina y la libertad para explorar la música de una manera auténtica.

Tu música combina jazz, música clásica y ritmos latinoamericanos. ¿Cómo logras equilibrar estas influencias para crear tu sonido?

Para mí, la música es un viaje. Vengo de la música clásica, pasé por el jazz y llevo en la sangre los ritmos de Cuba y América Latina. No pienso en géneros cuando compongo, simplemente dejo que todas esas influencias fluyan de manera natural. Me encanta jugar con estructuras clásicas y darles la espontaneidad del jazz, la riqueza armónica de la música latina, la fuerza del pop. Creo que el equilibrio está en mantenerme fiel a lo que quiero transmitir y en disfrutar el proceso de experimentar con los sonidos.

Al componer, ¿qué papel juegan tus raíces cubanas y chilenas tus piezas?

Son mi identidad. Crecí en La Habana, rodeada de son, de bolero, de danzón, y en mi ADN también está la conexión con Chile, con la música de la Nueva Canción, con la poesía de Violeta Parra. Cada vez que compongo, vuelvo a esas raíces, aunque las mezcle con elementos modernos. Son mi ancla y al mismo tiempo, el punto de partida para explorar nuevas formas de expresión.

Este año emprendes el «Caribe World Tour 2025», con presentaciones en ciudades como Nueva York, París y Madrid. ¿Qué pueden esperar los asistentes de estos conciertos y cómo te preparas?

Este tour es muy especial porque marca un nuevo capítulo en mi carrera. Los conciertos serán una celebración de la música latina con una puesta en escena renovada, visuales, luces y una energía vibrante. Habrá momentos íntimos con el violonchelo solo, pero también mucha fusión rítmica con toques electrónicos y bailarines. Me estoy preparando con mucha dedicación: cuidando mi voz, mi cuerpo y mi energía para poder entregar lo mejor de mí en cada show.

Desde tu álbum «La Flor» hasta «Caribe», ¿cómo describirías tu evolución musical y personal?

Siento que he crecido muchísimo. La Flor fue un álbum muy íntimo, casi un diario personal. Caribe es más extrovertido, más rítmico, refleja la energía de los escenarios y mi deseo de conectar con más gente. Con cada álbum me descubro a mí misma, evoluciono tanto en lo musical como en lo personal. Ahora me siento más libre y más segura de la artista que soy.

Resides en París desde 2012, donde continuaste tus estudios musicales. ¿Cómo ha influido la cultura parisina en tu música y en tu perspectiva artística?

París me abrió la mente. Es una ciudad donde conviven tantas culturas, tantas formas de arte, que es imposible no sentirse inspirado. Me ha dado disciplina, pero también libertad creativa. Allí descubrí el jazz, la chanson francesa, la música africana. Es un crisol de sonidos y emociones que han nutrido mi manera de componer y de interpretar.

Como joven artista en la escena internacional, ¿cuáles han sido los mayores desafíos?

Uno de los mayores desafíos es encontrar un equilibrio entre la vida en la carretera y el tiempo para crear. Cuando estás de gira, todo es muy intenso y hay que aprender a gestionar la energía.

