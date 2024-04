Así será el macropuente de mayo en Madrid

El calor anunciado para estos días ha hecho, a más de uno, plantearse un fin de semana preveraniego. La ocasión llega, pronto, al menos en Madrid, con el mes de mayo. Y es que este año el puente de la fiesta de la Comunidad viene redoblado. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó el pasado septiembre el calendario laboral para este año 2024, donde destaca la negativa a trasladar el festivo del 8 de diciembre al lunes siguiente. Como en otras ocasiones, habrá 12 festivos para toda la comunidad a los que se suman otros dos festivos locales, que establece cada ayuntamiento de la región.

Más Noticias Educación Este es el calendario escolar en Madrid para el curso 2024-2025

Una de las novedades que establece este calendario laboral de la Comunidad de Madrid de 2024 es el festivo de Santiago Apóstol, el jueves, 25 de julio, que no todos los años se incluye entre las festividades madrileñas.

Con todo, como apuntamos, lo que más ha sorprendido de este calendario, es que la región no trasladará el festivo del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, al lunes posterior pese a caer en domingo. Este día festivo es uno de los conocidos como reemplazables y es cada región quien decide si trasladarlo o no. En el caso de la Comunidad de Madrid no se ha realizado por lo que los trabajadores se quedarán sin un gran puente en diciembre.

El puente del que sí que podrán disfrutar los madrileños será el de mayo. En 2024, el día de los Trabajadores, 1 de mayo, cae en miércoles, y el día de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo, en jueves. Por lo que quienes puedan librar ese viernes disfrutaran de un puente de hasta cinco días. Todo un adelanto preveraniego. Ahora toca esperar que le acompañe el buen tiempo.