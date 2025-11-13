"Casi me da un microinfarto": así es como una tienda de Madrid creó el famoso plato de Rosalía y Broncano

Cuando Rosalía llegó al plató de La Revuelta, los seguidores de la catalana se hicieron notar tanto dentro como fuera de las inmediaciones. La artista fue al programa de Broncano a presentar su nuevo álbum 'Lux', uno de los lanzamientos más esperados del año. Como era de esperar, su aparición volvió a demostrar el poder que ejerce sobre el público español. Más allá de la entrevista, era la vuelta de Rosalía a un plató de televisión y se notó, sobre todo en los números de audiencia.

El programa de 'La Revuelta', que combina humor con entrevistas, fue el más comentado de la noche. Entre bromas y confidencias, Rosalía sorprendió con un pulso a Broncano y el detalle más personal de la temporada: un bizcocho casero acompañado de un plato de cerámica ilustrado con la cara de ambos. El gesto tan sencillo, se convirtió en el protagonista y en cuestión de horas, en un fenómeno viral en redes sociales.

Un regalo con origen madrileño

En 'La Revuelta', cada invitado suele llevar un obsequio al presentador, una costumbre que ha dado lugar a momentos memorables. El detalle de Rosalía fue distinto. Junto al bizcocho, apareció un plato decorado con los retratos caricaturizados de la cantante y Broncano, con un estilo colorido y alegre que capturó al instante la atención del público.

Aquella pieza, aparentemente simple, escondía horas de trabajo, confidencialidad y mucha emoción en un pequeño taller de Chamberí. En redes, los espectadores no tardaron en preguntarse quién estaba detrás de la obra. Ahora, días después de la emisión y tras un contrato de confidencialidad, la autora ha desvelado su identidad.

"Voy a hacerle un plato a Rosalía..."

Desde su cuenta de Instagram (@chichinabo_inc), Patricia Lázaro desveló la historia del ya famoso plato que empezó con una llamada y un documento PDF. "Para poder seguir hablando tengo que firmar antes un acuerdo de confidencialidad y cuándo abro el PDF y leo Rosalía, casi muero", describe Patricia en un post.

Tras recuperarse de un "microinfarto", Patricia recibió las instrucciones y descubrió que el diseño inicial provenía de la diseñadora de Sony Music (@gemmamasl). Su misión era fabricar el plato en tiempo récord, algo que no resultó fácil pero sí profundamente ilusionante. Además, decidió preparar un detalle extra: una cajita-joyero con su interpretación del club Berghain, como regalo personal para la artista.

"La historia acaba yo paseándome por Sony Music con una bolsa del Ahorramas para hacer entrega de los platos y la cajita, y con la promesa de que se la harán llegar de mi parte. Sin duda, el regalo más emocionante que he hecho", relató en redes.

La tienda de regalos que enamoró a Rosalía

Chichinabo Inc. es mucho más que un taller de cerámica. Desde su estudio en el en la calle de Modesto Lafuente, 58 de Chamberí (Madrid), Patricia Lázaro dirige una marca que combina artesanía, humor y memoria cotidiana. "Contamos historias pequeñas, esas del día a día que por cotidianas pasan desapercibidas", explican en su web. Formada en Publicidad y Relaciones Públicas y especializada en diseño de moda, Lázaro ha llevado sus ilustraciones a lugares tan destacados como la tienda del Museo Thyssen-Bornemisza.

Entre sus productos se pueden encontrar platos, cuencos, fuentes o joyeros, todos fabricados y pintados a mano. Al ser un trabajo único y artesanal, se espera que los precios reflejen esa mano de obra. Por eso, podemos encontrar platos por 30 euros o cuencos por 40 euros. Sin embargo, más allá de sus productos, puedes personalizar una vajilla al gusto. Para ello, hay que pedir presupuesto y ellos harán realidad tu idea.