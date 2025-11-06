Llega la Navidad al Bernabéu: fechas, horarios, precios, cuándo y dónde comprar las entradas

La Navidad en España tiene un sentimiento de tradición y momentos en familia. Desde finales de noviembre, las calles se llenan de color e ilusión con el encendido oficial de luces. Madrid, como capital, se convierte en uno de los epicentros más visitados del país, lo que hacen que vivir la Navidad en la ciudad sea toda una experiencia única.

Uno de los grandes atractivos de la temporada es la llegada de los mercadillos navideños, donde se puede comprar desde figuras del belén hasta dulces artesanos. A este ambiente se le suma la pista de hielo cubierta más grande del país en el Estadio Metropolitano, que desde el año pasado, es una de las actividades favoritas de los madrileños. Pero este 2025, el Real Madrid se suma a las celebraciones transformando su estadio en un pueblo de navidad en pleno centro de Madrid.

Vivir una Navidad en el Bernabéu

Durante una semana, el nuevo Santiago Bernabéu dejará el fútbol para acoger la experiencia navideña más esperada del año. Bajo el nombre de 'Mavidad Bernabéu', tiene como objetivo hacer soñar a niños y adultos a través de un recorrido inmersivo con luces, música y una ambientación temática. Todos los visitantes se adentrarán en un pueblo de Navidad dentro del estadio, con zonas de restauración y espectáculos visuales.

El hilo conductor será el Universo MAVIX, protagonizado por pequeñas criaturas inspiradas en copos de nieve que guiarán a los asistentes por un recorrido repleto de sorpresas. Entre las áreas más destacadas estarán la Plaza de los Sueños, presidida por una enorme bola de Navidad considerada una de las más grandes del mundo, y la Galería de los Copos, donde se podrán adquirir productos artesanales y regalos exclusivos. Los más pequeños también tendrán su espacio en el Parque de las Nieves Eternas, con juegos y actividades pensadas para ellos.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para 'Mavidad Bernabéu' estarán disponibles a partir del 7 de noviembre a las 12:00 h en la página oficial. No habrá venta física en taquilla, por lo que todo el proceso de compra será online. Sin embargo, los socios del Real Madrid podrán acceder a la preventa exclusiva desde el 5 de noviembre, mientras que los Madridistas tendrán la oportunidad de adquirirlas a partir del día 6.

Precios y horarios de Navidad Bernabéu

El evento se celebrará del 24 al 31 de diciembre, con tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas de duración cada uno. El horario general será de 10:30 a 22:30 h, aunque habrá algunas variaciones en fechas señaladas:

24 de diciembre : un solo pase de 12:30 a 16:30 h

: un solo pase de 12:30 a 16:30 h 25 de diciembre : dos turnos, de 14:00 a 18:00 y de 18:30 a 22:30 h

: dos turnos, de 14:00 a 18:00 y de 18:30 a 22:30 h 31 de diciembre: pase matinal de 10:30 a 14:30 h

El precio de las entradas será de 25 euros para adultos y 20 euros para niños entre 3 y 12 años, mientras que los menores de tres años podrán acceder de manera gratuita. Además, se prevén descuentos especiales para familias y personas mayores de 65 años.

Las mejores alternativas para llegar

El Santiago Bernabéu, situado en la Avenida de Concha Espina, 1, cuenta con una excelente red de transporte público. La opción más cómoda es el Metro de Madrid, que conecta directamente con la estación Santiago Bernabéu en la línea 10. También se puede acceder mediante diversas líneas de autobús urbano: 14, 27, 40, 43, 120, 147 y 150. Para quienes prefieran llegar en coche, existen varios aparcamientos de pago en las inmediaciones, aunque en fechas navideñas es recomendable optar por el transporte público para evitar atascos.