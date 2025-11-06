Presupuestos en Madrid: estos son los distritos en los que más (y en los que menos) se invertirá

Los presupuestos para la ciudad de Madrid cuentan ya con un proyecto para 2026. Unas cuentas marcadas por el esfuerzo inversor, el gasto social y también por la apuesta por los distritos: 1.059 millones, 135 más que el año pasado, lo que supone un 14,6% respecto al año anterior.

Como han explicado la vicealcaldesa Inma Sanz, y la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, el presupuesto para los nueve distritos del sur y este (SURES) de la capital se reparten 559 millones: cuatro puntos más que el total distritos desde 2019.

Por distritos, hay dos que logran superar los 80 millones: Latina (89,51) y Puente de Vallecas (84,45). Les siguen Carabanchel (75,62), Villaverde (67,85) y Fuencarral-El Pardo (61,79). Mientras, superan los cincuenta millones Usera (59,33), San Blas-Canillejas (58,66), Ciudad Lineal (55,95), Hortaleza (52,25) y Moncloa-Aravaca (53,77). Por encima de los 40 están Tetuán (46,16), Arganzuela (45,61), Moratalaz (42,44), Vicálvaro (42,05) y Centro (41,48). Villa de Vallecas (39,14), Retiro (32,06), Salamanca (30,54) se sitúan por encima de los 30 millones. Por último, los tres distritos con menos inversión serían Chamartín (28,89), Chamberí (28,34) y Barajas (23,17)