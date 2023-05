Ayuso y Bolaños se reencuentran tras la “batalla de la silla del 2 de mayo”: Ministro, ¿qué tal?

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños ha lamentado la “polémica artificial” que se ha generado en torno a su invitación a los actos programados con motivo del 2 de Mayo en la Real Casa de Correos con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. De hecho, ha acaparado parte del protagonismo de la jornada festiva por la supuesta "autoinvitación" a los actos.

El Gobierno de Díaz Ayuso había cursado información formal al evento a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y a la de Defensa, Margarita Robles. Sin embargo, el Gobierno central decidió que quien representaría al Ejecutivo de Pedro Sánchez sería el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, además de la titular de Defensa, al haber un acto cívico-militar en homenaje a los héroes del 2 de mayo. Así lo comunicó al Ejecutivo de Díaz Ayuso el pasado jueves, pero desde Moncloa respondieron que quien representaría al Gobierno de España sería Bolaños. “La respuesta de Sol fue: la ministra invitada era la de Política Territorial, pero tomamos nota”, han asegurado desde el Ejecutivo central.

En Sol se ha aceptado a regañadientes la presencia de Bolaños porque “si un ministro quiere venir no le vas a decir que no, aunque el Gobierno de España ya está representado con Margarita Robles”, han replicado desde el Gobierno de Díaz Ayuso.

Bolaños fue recibido en la sede de la Comunidad de Madrid por el vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en medio de una pitada. También fue saludado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Posteriormente, y tras ocupar el lugar asignado por el protocolo, recibió el frío saludo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que consistió en un leve apretón de manos: ¿ministro, ¿qué tal?, sin detenerse expresamente, como sí hizo con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Medallas de la Comunidad de Madrid @ Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata PHOTOGRAPHERS

"Es una falta de respeto"

Esta polémica ha ocupado buena parte de las declaraciones de los dirigentes políticos antes del inicio del acto. A este respecto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que “llevamos años con una falta de institucionalidad del Gobierno central hacia las comunidades autónomas”. A su juicio, “se da por normal lo que es una falta de respeto: que el presidente Sánchez o alguno de sus ministros visiten las comunidades y no informen a los presidentes autonómicos. Ante la falta de respecto institucional del gobierno de España, las comunidades deben ser respetuosas. En esta misma línea se ha expresado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que ha afeado a Bolaños su “autoinvitación”: “Si la ministra de Política Territorial es la competente no tiene sentido que le haga el feo a la Comunidad de Madrid. Bolaños ha querido venir de okupa. Tendrá sitio, pero no es bueno colarse donde a uno no le invitan. Es una polémica artificial creada por Bolaños”.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha destacado que “Bolaños acude como representante del Gobierno de España”. A su juicio, este episodio “es un ejemplo más de la artificialidad de la señora Ayuso” y de su empeño por buscar conflictos. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado por su parte que “el protagonista del día de hoy es el pueblo de Madrid. No el señor Bolaños”.

Begoña Villacís, vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, se ha mostrado “harta” de este tipo de polémicas: “Son estúpidas e infantiles. El “no te ajunto” no representa a los madrileños, nadie se puede arrogar representarnos. Que un día como hoy se convierta en polémica esto, creo que no nos representa”. La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha puesto el foco en que “los partidos no son los dueños de las instituciones. Tenemos que ser respetuosos y cuidarlos. Esta es la casa de todos los madrileños”. A juicio del portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz-Abrines, la situación generada por Bolaños demuestra una vez el desprecio del Gobierno de Sánchez por “el respeto institucional y el protocolo” e incide en el “boicot” de Moncloa a Madrid y que se manifiesta también en materia de “inversiones, fondos europeos o la gestión de Cercanías”.