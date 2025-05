Ayuso quiere que el Senado indague sobre la gestión de las residencias en la pandemia: "Que investiguen a todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sugerido que el Senado investigue lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia después de que tres altos cargos de la Comunidad hayan sido llamados a declarar. Y no solo en Madrid, sino en toda España. : “¿Por qué no se investiga también a las comunidades que aplicaron protocolos por edad? ¿Por qué no a las que no duplicaron camas de hospital ni aumentaron UCIS? Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha... Se me ocurren unos cuantos nombres”, apuntó. “Si se quiere saber qué ocurrió, que se investigue todo. ¿Qué hizo el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué algunas vidas parecen importar menos que otras?”, remarcó.

Ayuso defendió la gestión de la Comunidad durante la pandemia y lamentó que solo a Madrid se le exijan cuentas.

También puntualizó que no se trata de tras altos cargos los llamados a declarar, ya que uno de ellos asesoró voluntariamente unos días, en momentos de caos y con un país paralizado. "Pretender convertir eso en una culpa mayor no se ajusta a la verdad”.

La presidenta defendió que el caso fue archivado hace tres años, y recordó que su reapertura depende de la Fiscalía Provincial, que “depende jerárquicamente del fiscal general, y este a su vez del Presidente del Gobierno”. Un Gobierno, matizó con sorna, “especialista en operaciones de Estado: contra la Guardia Civil, contra fiscales, ¿cómo no también contra un ciudadano que se defiende solo?”.

Sobre las contradicciones entre las declaraciones del abogado de su pareja y lo que este dijo ante el juez, insistió en que “no hay contradicción alguna”, e ironizó sobre el concepto de democracia en el país: “Si se permite perseguir a fiscales, ¿qué no harán con una simple inspección fiscal a un ciudadano cualquiera?”.