Al banquillo en Madrid por asesinar a su exnovia asestándole hasta 42 puñaladas

La Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio con jurado popular a un joven acusado de asesinar a su exnovia de 18 años, asestándole 42 puñaladas, en un parque de Parla el 30 de junio de 2022 porque no aceptaba la ruptura.

La Fiscalía pide para él 25 años por un delito de asesinato con la agravante de género y 9 meses por un delito de lesiones en el ámbito familiar, además de una indemnización de 141.000 euros a cada uno de los padres de la joven y 40.465 euros para el hermano.

El crimen tuvo lugar el 30 de junio de 2022, cuando el acusado tenía 19 años y su exnovia 18, aunque hubiese cumplido 19 pocos días después.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima desde 2019 hasta septiembre de 2021, y en 2020 ya tuvieron una discusión porque ella no quería mantener relaciones sexuales y él llegó a pegarle.

Una vez rota la relación, y "sin haber superado la ruptura", el 30 de junio de 2022 el acusado asesinó a su exnovia en un parque de Parla asestándole hasta 42 puñaladas.

Ese día, R.M.O. conocía que la joven estaría sobre las cinco de la tarde en dicho parque paseando al perro, por lo que la esperó y atacó por la espalda, sin que ella pudiera defenderse, con la intención de causarle la muerte, o a sabiendas de que podía producirse, añade el Ministerio Público.

La joven fue trasladada al Hospital 12 de Octubre donde finalmente falleció al día siguiente.

R.M.O ingresó en prisión provisional el 3 de julio de 2022, donde permanece actualmente.