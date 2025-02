Entre bastidores: los secretos de «Disney On Ice»

Desde el pasado jueves, el Movistar Arena de Madrid se ha convertido en el epicentro de la magia con la llegada de «Disney On Ice: Mickey y sus amigos». Este icónico espectáculo sobre hielo, que ha conquistado corazones en todo el mundo, estará disponible solo hasta este domingo 9 de febrero, ofreciendo a pequeños y grandes la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable junto a sus personajes favoritos. Desde su debut en 1981, «Disney On Ice» ha sido sinónimo de entretenimiento familiar de calidad. A lo largo de más de cuatro décadas, millones de espectadores han sido testigos de la magia sobre hielo que transforma los cuentos clásicos de Disney en una experiencia vibrante y llena de color. Este año, el show trae una selección de las historias más queridas del universo Disney como «La Sirenita», «Toy Story», «Frozen» o «Buscando a Nemo». «Son más de treinta años los que llevamos trayendo a Madrid este espectáculo. Es la primera ciudad de esta gira y para nosotros es siempre un orgullo estar aquí, siempre ha sido nuestro buque insignia como compañía durante muchos años», explica Luciana Forte, Directora de Marketing de Proactiv Entertainment.

Como novedad, este año llega por primera vez a España «Encanto». Una historia que transcurre en una casa mágica en Colombia. «Es una historia que refleja lo que buscamos, crear recuerdos en familia. Nuestra seña de identidad es ser capaces de recrear todas esas historias que son tan conocidas por el público». Todavía hay entradas disponibles, pero se espera que más de 40.000 personas disfruten del espectáculo en las siete funciones que tendrán lugar en el Movistar Arena. Uno de los aspectos más destacables de «Disney On Ice» es su capacidad para encantar a públicos de todas las edades. Niños y adultos se sumergen por igual en un mundo de fantasía donde la música, la danza y las acrobacias sobre hielo se combinan para crear momentos inolvidables. La inclusión de personajes como Mickey Mouse, Minnie, el Pato Donald y Goofy garantiza que la nostalgia se mezcle con la emoción de descubrir nuevas aventuras. «Da igual las veces que lo hayas visto, siempre consigue emocionarte. Poder ver cómo la gente disfruta y se emociona al ver los personajes hace que cada espectáculo sea único».

Para lograrlo necesitan meses de preparación y producción. Cerca de un año. En el espectáculo trabajan más de cien personas, muchos de ellos llegan desde Estados Unidos , son necesarios 17 camiones y un montaje que dura aproximadamente tres días. El que conoce el Movistar Arena, sabe que durante todo el año se celebran eventos deportivos o conciertos, por lo que Proactiv son los encargados del montaje de la pista de hielo. Esto los convierte en el único promotor que tiene este tipo de despliegue.

Disney on Ice @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

También detrás de cada giro y pirueta en el hielo hay años de entrenamiento y meses de preparación. El montaje de «Disney On Ice» no es solo una cuestión de talento sobre patines, sino también de una producción técnica de gran envergadura. Desde la creación de impresionantes coreografías hasta el diseño de elaborados vestuarios y efectos especiales, cada detalle está meticulosamente calculado para ofrecer un espectáculo sin precedentes. Los patinadores, muchos de ellos con experiencia en competiciones internacionales, deben ensayar durante meses para sincronizar sus movimientos con la música y las narraciones. Además, los equipos técnicos trabajan incansablemente para garantizar que las transiciones entre escenas sean fluidas y que el hielo se mantenga en condiciones óptimas para las actuaciones.

Disney on Ice @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Alejandro García lleva siete años trabajando con Disney On Ice y es patinador principal y anfitrión del espectáculo. Después de recorrerse el mundo, es la primera vez que viene a España. «Está siendo una experiencia increíble, me siento muy afortunado de estar en España, lo mejor de este trabajo es poder conocer sitios que jamás me hubiera imaginado». Para García, lo mejor del espectáculo es que al tocar gran parte de las historias que han transcurrido a lo largo de la historia de Disney, cualquier miembro de la familia se va a sentir identificado. «Sé que a los españoles les encanta Disney, en estos días hemos podido sentir lo cálidos y cercanos que son, así que estamos deseando recibir al público madrileño».

Marta Caballero, es la única madrileña del elenco y representa a Ariel, de «La Sirenita». Después de tres años trabajando en la compañía es la primera vez que actúa en su ciudad. «Me hace muchísima ilusión, por primera vez tengo la oportunidad de estar en casa y de que me venga a ver toda mi familia, amigos y los madrileños». Con esta gira llevan ya tres meses, con espectáculos cada semana en diferentes ciudades, lo que les lleva a entrenar de forma continuada. «Cuando llegamos a cada ciudad tenemos unos ensayos y entrenamientos para estar preparados y ya está. Los propios shows en cada sitio nos sirven para practicar».

Disney on Ice @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Por su parte, Franco Martínez, pareja de Marta en el show y Eric en «La Sirenita», nos habla de las piruetas que realizan juntos: «Hay mucho tiempo detrás. Antes de hacer esas posturas en el hielo, tenemos que practicarlo mucho en el suelo, para que a la hora de meter todos esos elementos en el espectáculo salgan de la mejor forma». Es su primera vez en Madrid y confiesa haberse enamorado de la ciudad, el clima y la comida. Para acompañar a los personajes, el espectáculo cuenta con una decoración y vestuarios cuidados hasta el último detalle. Son más de 500 las piezas de vestuario que se han preparado a medida para todos los intérpretes y para los que se han utilizado cristales, piedras y telas que han traído de diferentes rincones del mundo con el objetivo de recrear de la forma más precisa posible a los personajes que todos estamos acostumbrados a ver a través de la pantalla.

María Gabriela Silva, es parte del elenco y es la anfitriona, junto a Alejandro, de «Disney On Ice». «Después de viajar por todo el mundo, me sigue alucinando el nivel de fanatismo de Disney es mundial. Es impresionante. En casi todos nuestros destinos llenamos todas las butacas, todos los niños van disfrazados y la gente se emociona». Sin embargo, siempre hay algo diferenciador entre los públicos de unos países y otros. «Notamos mucho de un destino a otro. Hay países donde se grita más, donde aplauden mucho... y otros donde son mucho más comedidos. Nos encanta conocer formas distintas de ser fan de nuestro espectáculo».

Disney on Ice @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Con siete funciones programadas en la capital española, el tiempo se agota para quienes quieran vivir esta experiencia única. Tras su paso por Madrid, Disney On Ice continuará su gira en el Palau Sant Jordi de Barcelona del 13 al 16 de febrero. Las entradas están disponibles en DisneyOnIce.com y en los puntos de venta oficiales. Si aún no ha asistido, este fin de semana es la última oportunidad.

Ya están disponibles las entradas para 2026

Para aquellos que no quieren perderse la próxima edición, «Disney On Ice» ya ha confirmado su regreso a España en 2026 con el show «Disney On Ice: Vive tus sueños». La primera parada confirmada será Madrid, del 12 al 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, y próximamente se anunciarán nuevas sedes. Las entradas ya están disponibles en Mitaquilla.com, con un descuento especial del 25% por venta anticipada hasta el 28 de febrero. «Nos sigue pareciendo increíble que la gente nos pida entradas con tanta antelación, pero esto solo es reflejo de que la gente quiere asegurarse estar cerca del hielo en el próximo show», dice Forte.