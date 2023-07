«El bipartidismo ha vuelto con fuerza, los españoles lo piden»

Está en el «top ten» de los alcaldes más votados. Y ha entrado con fuerza en la Asamblea de Madrid, en el duodécimo puesto. Jesús Moreno afronta este doble papel con la confianza que le han otorgado sus vecinos. En todo caso, confirma que su objetivo sigue siendo sólo Tres Cantos.

Está el octavo entre los alcaldes más votados...

Me lo tomo desde la humildad y la responsabilidad. Cuando se ha hecho un buen trabajo, y ya no sólo mío, sino por parte de este equipo, se valora de forma muy positiva. Más del 56% de los vecinos han vuelto a confiar en este proyecto. Somos un equipo que pisamos el suelo todos los días. Y la responsabilidad nos hace ser más exigentes aún con nosotros mismos. Es un modelo que llevamos desarrollando durante estos últimos 16 años.

Cuando termine este mandato, habrá estado al frente de la Alcaldía 16 años. En estos tiempos de bipartidismo, es raro encontrar tantos años a alguien frente de una administración. ¿Cuál sería su consejo para los que pretendan seguir sus pasos?

Sobre eso, soy de los que piensan, y creo que la mayoría de españoles también, que nos va muy bien con el bipartidismo. Que esos partidos que aparecieron nuevos llegaron con recetas antiguas y, sobre todo, con un gran desconocimiento de lo que está sucediendo. Yo creo que volverá, y está volviendo con fuerza. Se dan cuenta de que es importante tener un Gobierno estable, sólido, que haga frente a las dificultades y al día a día, como vimos en la pandemia y Filomena. ¿Consejos? Sería muy atrevido, pero sí que podría trasladarles cuál es mi modelo de gestión. En primer lugar, cercanía. Para mí es fundamental estar a pie de calle, ser un vecino más. Eso se lo traslado a todos los concejales. Somos un vecino más que tenemos la gran suerte de poder representar a la inmensa mayoría de los vecinos. Estamos todo el día en la calle, tanto el alcalde como los concejales, escuchando sus propuestas, sus necesidades, sus dificultades. Luego, en estos 16 años, podemos decir que tenemos un modelo de ciudad, un proyecto. Tener un proyecto no es decir «yo me presento», sino tener claro qué ciudad quiero: cuidada, limpia, segura para las familias, niños y mayores, donde podamos atraer a los empresarios e inversores...

Tres Cantos es ya una ciudad de tamaño medio, que supera los 50.000 vecinos. ¿Qué representa en el conjunto de la Comunidad de Madrid?

Somos el municipio más joven de la Comunidad. Son 32 años de historia. Tres Cantos es un modelo de diseño urbanístico: los arquitectos e ingenieros de caminos diseñaron la ciudad del futuro, donde la prioridad es el peatón, que convive en armonía con zonas residenciales y verdes. Somos una ciudad nueva, moderna, atractiva, diseñada para evitar posibles errores que puedan tener otras de tráfico, movilidad, accesibilidad... Por otro lado, se ha ido haciendo una labor en atracción de empresas. Somos un municipio de creación de empleo. Tenemos una serie de sectores muy estratégicos, desde el sector informático al farmacéutico. Estamos hablando de más de 35.000 puestos de trabajo. Cada vez somos más demandados para ubicar nuevas empresas. Y luego estaría el perfil social de los vecinos. Al ser un municipio que empezó de la nada, los primeros vecinos tuvieron que ayudarse unos a otros. Ese carácter solidario se ha ido trasladando generación tras generación.

Proyectos de ciudad. Hay dos nombres propios que son Metropolitan y Paraninfo. ¿En qué medida pueden transformar Tres Cantos?

Como ejes principales de este mandato, nos hemos puesto dos principales. Uno es el desarrollo urbano. ¿Cómo queremos que sea el futuro de Tres Cantos? ¿Cómo queremos que crezca? Tenemos que dar soluciones habitacionales a los jóvenes. El desarrollo urbano es una de las prioridades. Y después, el desarrollo económico, la atracción de nuevas empresas, que son además estratégicas y son las que están moviendo el mundo. Son dos áreas donde hemos focalizado la labor y la gestión en este mandato. Luego, hay una serie de proyectos concretos que van en línea con estos últimos 16 años. Proyectos tan emblemáticos como el Metropolitan Park, un gran parque de más de 150 hectáreas y que ya pusimos en marcha hace unas semanas. Un gran arco verde que une de norte a sur nuestro municipio, con zonas verdes, más árboles, más deporte, más espacio para la convivencia y para el encuentro. Vamos a apoyar ese proyecto a lo largo de este mandato. Y luego, está Paraninfo, que es el futuro de las dotaciones de Tres Cantos. No sólo por su urbanización, sino también por los proyectos que se van a construir. Un gran parque, con calles peatonales, con movilidad sostenible... Y a su vez, construyendo las principales dotaciones que necesita Tres Cantos, como un nuevo teatro, un espacio cultural, una biblioteca, un gimnasio con piscina cubierta...

En la campaña electoral del 28-M, Díaz Ayuso le puso como ejemplo y le incluyó en su lista. ¿Le coloca eso en un futuro en el Ejecutivo autonómico?

Tengo que agradecérselo, porque si alguien conoce perfectamente la Comunidad de Madrid –y cuando digo la Comunidad, hablo de sus gestores, alcaldes, concejales...– esa es nuestra presidenta. Para mí fue un halago. Es una enorme satisfacción que mi líder, y mi presidenta del partido, valorase la labor que estamos haciendo y la ponga como modelo. Ella tiene una visión global de todo lo que está sucediendo en Madrid, en cada uno de los municipios y distritos, la inquietud para que todo funcione y sobre todo, el interés para saber qué está sucediendo para ponerle solución. Tuve la suerte de acompañarla en la lista a la Asamblea como número 12. Compaginaré la labor de alcalde con la de diputado, lo cual va a permitir que podamos conseguir más cosas para Tres Cantos. Queremos seguir mejorando la educación, la sanidad, los servicios sociales, sobre todo para los mayores, el transporte y la movilidad, la vivienda... Son competencias de la Comunidad, y también me permitirá, estando en la Asamblea, trabajar para que todos esos objetivos se puedan hacer realidad. Como diputado, mi partido sabe que estoy a plena disposición para lo que estime oportuno, pero mi misión en los próximos años es Tres Cantos.

Como alcalde, ¿cuál va a ser su lista de peticiones a la Comunidad de Madrid?

Ahora mismo, lo que más prioritario es la movilidad y el transporte, privado y público. Si queremos que los municipios, ya no sólo Tres Cantos, sino la región, sigan avanzando, generando inversión, empleo y actividad económica y sigan siendo la locomotora de nuestro país, las comunicaciones son prioritarias. Esa será una de mis prioridades. No sólo atañe a la Comunidad de Madrid, sino también al Ministerio. Con respecto al tema de Comunidad, es importantísimo poder seguir mejorando el transporte público, los autobuses, sus frecuencias y la ampliación de horarios. De hecho, el 1 de agosto, y gracias a la Comunidad de Madrid, entra en marcha una nueva línea que va a dar servicio sobre todo a la nueva zona norte de Tres Cantos. Es un ejemplo más de colaboración y esfuerzo por parte de la Comunidad de Madrid para mejorar el transporte en nuestro municipio. Pero tenemos que seguir mejorando. En cuanto a las carreteras, hay un proyecto de mejora de la vía de servicio, y otro para la creación de un carril Bus Vao que conecte directamente con el intercambiador de Plaza de Castilla. Además, estamos trabajando en en una línea importante como la construcción la nueva estación norte de Cercanías. Para mí, el principal medio de transporte que hay que seguir potenciando y mejorando es la red de cercanías.

¿Se ha cerrado la herida causada por la no elección por parte del Gobierno de Sánchez para albergar la Agencia Espacial Española?

Yo no luchaba por ego, o por tener un organismo más en Tres Cantos. Luchábamos por un sector estratégico desde el punto de vista económico. En Madrid tenemos más del 90% de las empresas del sector espacial. Y de ese 90%, más del 75% están en Tres Cantos. Luchábamos por un sector estratégico. Ellos mismos nos pidieron que esa agencia estuviese aquí en Madrid, y en concreto en Tres Cantos. De hecho, empresas que estaban ubicadas en otros municipios nos trasladaron su agradecimiento y apoyo, porque necesitaban que la agencia estuviese cerca. Hemos visto que no ha funcionado Sevilla como sede. Está totalmente descapitalizada de talento. No desistiré nunca de la ilusión y las ganas. Pero ya lo dijo el presidente: estará en cualquier sitio menos Madrid. Vamos a seguir trabajando para que Tres Cantos tenga una subsede de la Agencia. Mi sensación es que si hubiésemos tenido un presidente responsable y serio, estoy seguro de que la Agencia estaría en Tres Cantos.

Elecciones del 23 de julio. ¿De qué color lo ve?

Lo veo en la calle, en Tres Cantos, y en otros municipios y distritos de Madrid: hay un grito mayoritario que es el de salir de la situación que hay ahora mismo. Quieren salir de una situación de desgobierno, de desorden, donde no hay un líder que ponga firme a su equipo... Una situación donde los ministros ni tienen experiencia ni están preparados para llevar sus carteras. Quieren un gobierno estable, que no se apoye en independentistas ni en los hijos de los etarras. Quieren un gobierno unido y que una todas las áreas de nuestro país. Ese es el grito que escucho. Y es lo que espero y deseo, que los españoles seamos maduros y votemos a aquella formación que realmente pueda parar al Gobierno de Pedro Sánchez. No hay otra opción. Espero que ese gran grito se canalice a través del PP.