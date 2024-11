Calendario laboral: Adiós a los macropuentes en Madrid hasta 2025

Cuando acaban las vacaciones de verano, uno de los gestos más habituales es coger un calendario para ver cuál es el siguiente festivo para poder hacer una escapada o simplemente para poder descansar. Sin embargo, este año las fechas no han acompañado y han dejado una segunda parte del año bastante desierta en cuanto a puentes y macropuentes. Después de que la festividad del 12 de octubre cayera en sábado, los madrileños han podido disfrutar del descanso del 1 de noviembre. A partir de ahí, hay dos fechas señaladas todos los años: Nuestra Señora de La Almudena y el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Pues bien, en 2024 van a ser muy descafeinados. Primero, porque la Almudena, que se celebra el 9 de noviembre, vuelve a caer en sábado. y segundo, porque el macropuente de la Constitución no va a ser tal. En diciembre son festivos el día 6, día que se celebra la Carta Magna y el día 8, que se conmemora la festividad de la Inmaculada Concepción. El problema es que ésta última cae en domingo y la Comunidad de Madrid no pasa la festividad al lunes, tal y como han hecho Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Asturias y Murcia.

Esto no significa que los madrileños vayan a disfrutar un día festivo menos en 2024 que en el resto del país. Como cada año, hay ocho festivos nacionales que sumados a cuatro que fija la región hacen un total de 12 festivos. A ellos, se añaden otras dos fiestas locales que establece cada ayuntamiento. De hecho, según el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, es el Consejo de Gobierno el que tiene la competencia para fijar el calendario de festivos no laborables, que no puede superar los 14 al año. Así, la cuestión se somete a consulta a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, así como a otros organismos e instituciones relevantes. Pero este año, la comunidad de Madrid decidió poner como día festivo el 25 de julio en lugar de trasladar el día de la Inmaculada Concepción al lunes.

De esta manera, los madrileños deberán esperar a Navidades para disfrutar de unos días de descanso, pero tendrán que utilizar días de vacaciones o pendientes porque las fechas tampoco acompañan. El día de Navidad cae en miércoles y aunque muchas personas también tienen libre el 24, el 23, lunes, es día laborable. Lo mismo ocurre con la Nochevieja y Ano Nuevo. En cambio, el día de Reyes cae en lunes, por lo que podrán comenzar el año con un puente para descansar del periodo navideño.

A partir de ahí, empieza una "larga travesía" laboral que no tendrá un parón de varios días hasta Semana Santa -El día 19 de marzo, día del padre, es día laborable- que en 2025 caerá también tarde. El Jueves y Viernes Santo no llegarán hasta el 17 y 18 de abril. Por suerte, poco después de este periodo vacacional llegará en ansiado macropuente del día del trabajador y de la comunidad, 1 y 2 de mayo, que caen en jueves y viernes, y que tendrán continuidad dos semanas después. Uno de los dos festivos locales de "libre disposición" de la Comunidad de Madrid será el 15 de mayo, San Isidro, que cae en jueves y que posibilitará que muchos puedan disfrutar de cuatro días libres con sólo "gastar" un día de vacaciones.

Al igual que en 2024, el 25 de julio volverá a ser fiesta en Madrid y posibilitará enlazar tres días al caer en viernes. Lo mismo que con el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, que también es viernes. Pero de ahí a final de año, volverá a haber "sequía" de festivos, ya que el 12 de octubre cae en domingo y no se traslada al lunes, el 1 de noviembre es sábado. Antes del puente de la Constitución, en Madrid no será laborable el 10 de noviembre, ya que la festividad de Nuestra Señora de La Almudena cae en domingo y se traslada al lunes.

Con el Puente de la Constitución pasará lo mismo que en 2024. El 6 de diciembre es sábado y sólo será festivo el lunes 8. Y ya para finalizar el año, sólo queda el día de Navidad, que en 2025 se celebrará en jueves.

Calendario laboral de Madrid para 2025 Comunidad de Madrid

Este es el listado de los días festivos en Madrid para 2025