La Comunidad de Madrid, casi 100 días menos de lista de espera para operarse que en Cataluña

La Comunidad de Madrid tiene solo 49 días para una operación quirúrgica, la CCAA de España con menos días para una intervención en su sanidad pública. Cataluña, 148 días de espera para una operación quirúrgica, son 99 días más que en la Comunidad de Madrid.

De forma similar, la Comunidad de Madrid, 63 días para consulta con el especialista médico. En Cataluña, la espera asciende a 112 días. Datos oficiales del Ministerio de Sanidad a junio de 2025 difundidos hoy. Lista de espera en días de media por CCAA.