La AEMET adelanta lo peor en Madrid para el fin de semana de La Almudena: chubascos y una bajada notable de temperaturas

Madrid ha visto como la inestabilidad meteorológica se apoderaba de la región. En los últimos días, las lluvias han ido apareciendo y desapareciendo de manera intermitente, lo que ha propiciado que se vean los primeros paraguas del otoño.

Sin embargo, estas precipitaciones no van a quedar ahí. Y es que para este puente de La Almudena en Madridse espera que las lluvias sean protagonistas durante la jornada del sábado, aunque no será el principal problema de los madrileños.

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Comunidad de Madrid registrará una bajada de las temperaturas durante este fin de semana de La Almudena. Las mínimas descenderán notablemente, por lo que el frío estará muy presente durante el puente.

La AEMET avisa del tiempo este viernes

Tal y como explica la AEMET, se esperan intervalos nubosos, tendiendo a cubrirse progresivamente durante la madrugada. Asimismo, hay probabilidad de que aparezcan brumas y nieblas en zonas altas de madrugada y por la noche.

No obstante, la jornada estará marcada por las lluvias y chubascos a partir de la tarde y por la noche. En cuanto a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre los 3 grados de mínima en Alcalá de Henares y los 4 de Navalcarnero y los 15 grados de máxima en Aranjuez, quedándose la capital en 13 grados.

Se mantendrán las lluvias el sábado

Respecto al sábado, la predicción es un tiempo nuboso o cubierto en la Sierra e intervalos nubosos en el resto de la región, disminuyendo al final de la tarde. Probables brumas y nieblas en la Sierra por la mañana que no se descartan de madrugada en el Alberche y en la Vega de Aranjuez.

Por su parte, se esperan chubascos de madrugada en cotas altas de la Sierra que podrían darse también en puntos aislados del tercio sur. Respecto a los termómetros, temperaturas mínimas sin cambios o con descensos ligeros localmente en la Sierra, con heladas débiles dispersas en cumbres.

Se registrarán mínimas de 4 grados en Alcalá de Henares y Navalcarnero y máximas de 16 grados en Aranjuez, Alcalá y Navalcarnero, quedándose la capital en 15 grados.

Un domingo seco en la región

Se esperan intervalos nubosos, cubriéndose a partir de la noche. No obstante, el domingo no habría precipitaciones en toda la región, pero si temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles en la Sierra, y máximas en ascenso en la Sierra y sin cambios en el resto.

Los termómetros oscilarán entre los 2 grados de mínima en toda la región y los 16 grados de máxima en Aranjuez y Navalcarnero, quedándose la capital en 15 grados.