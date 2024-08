La Comunidad de Madrid formará a 60 jóvenes para ser DJ y fortalecer su salud mental

La Comunidad de Madrid estrena unos talleres formativos para que 60 jóvenes de entre 12 y 25 años adquieran habilidades en música electrónica y contribuyan a fortalecer su salud mental y combatir la soledad. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local desarrollará esta iniciativa del 2 al 7 de septiembre en diferentes espacios de Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja y Villamanta. Estos municipios forman parte de las tres zonas rurales de interés regional en las que el Ejecutivo autonómico despliega este tipo de actividades de dinamización social y económica.

En ellos se organizarán grupos de hasta 20 alumnos que recibirán clases durante seis horas distribuidas en dos jornadas, que finalizarán con la grabación de las sesiones y se retransmitirán en Who Radio (https://myradioonline.es/who-radio). Además, se celebrará un evento final en Villaviciosa de Odón el 15 de septiembre donde cinco de ellos mostrarán las habilidades aprendidas en estos cursos al aire libre, que contará con la presencia de compañeros y familiares. También sonarán en Who Radio y se publicarán en el canal de Who is in da house de YouTube.

El aprendizaje correrá a cargo de la DJ María Arias. Su proyecto Who is in da house nació como una web de música electrónica, se convirtió en la primera escuela pública de esta disciplina en España y ahora se presenta en la Comunidad de Madrid con la colaboración del Gobierno regional. Cuenta con su propio sello discográfico para que los participantes tengan la oportunidad de sacar sus producciones.

Esta actuación se suma a otras, como el autobús que recorre distintas localidades para informar y sensibilizar de manera lúdica sobre el peligro de las drogas y otras conductas perjudiciales, el programa de prevención de adicciones en el entorno de las familias o Pares ganan, sobre ludopatías relacionadas con juegos de azar en el ámbito escolar.