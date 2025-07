Miedo a los racistas

En Madrid no hemos tenido las protestas de Torre Pacheco, pero sí un grave incidente en Alcalá que pudo encender la llama de la violencia por una agresión sexual a una mujer. Hubo incluso algunas protestas vecinales. Hacen mal los que buscan votos y encienden el racismo.

En la región no tenemos una política conjunta para hacer frente a este problema. El «pelota» del delegado del Gobierno no informó al Gobierno regional sobre la llegada de las diversas expediciones de migrantes que han mandado desde Canarias a Madrid, muchas menos que a Barcelona y País Vasco claro. Hace algunos meses, un jefe de Policía me llamó por teléfono para saber si le podía ayudar porque le faltaban sacos de dormir para un grupo de estos inmigrantes. ¡Qué vergüenza! No tiene el Gobierno medios para ayudar a esta gente que son personas y no bultos.

La Comunidad tampoco lo hace bien. Los niños que envían desde Canarias son almacenados y en vez de intentar formarles en alguna profesión se limitan a ¿guardarlos? y los expulsan de los centros de menores al cumplir los 18 años. Cuando salen, son carne de cañón para delinquir.

Conozco a un vecino que ha querido dar empleo a uno de estos chicos para que no esté en la calle. Un abogado le ha dicho que tarda en conseguir un permiso de trabajo de la Delegación de 3 a 5 meses.

Presidente Sánchez; pelota delegado del Gobierno; presidenta Díaz-Ayuso; alcalde Martínez Almeida, algún día vamos a tener un Torre Pacheco si ustedes no hacen una política común. Hagan ustedes algo por estas personas (sí personas) y no los tengan almacenados como si fueran paquetes explosivos que unidos a la falta de solidaridad de muchos de nuestros conciudadanos puedan hacer estallar la paz social que vivimos en Madrid.