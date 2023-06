Un concejal de Vox en Móstoles renuncia a su acta por el acuerdo firmado con el PP

El concejal de Vox en Móstoles Israel Díaz ha anunciado en una carta su renuncia como edil acusando a su formación de "sacrificar ideas" por "sillones" en el reciente acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP en la localidad para investir a Manuel Bautista como alcalde.

"El acuerdo de gobierno al que ha llegado Vox con el Partido Popular sólo ha buscado favorecer los intereses particulares de quienes actualmente están en Vox, anteponiéndolos a los de los mostoleños que nos votaron en las urnas", ha señalado el ya ex edil en la carta, publicada en sus redes sociales.

Díaz, conocido por haber afirmado que en Vox "había mujeres con casi la misma valía que los hombres", fue portavoz municipal de Vox durante la pasada legislatura y concurrió a las elecciones del 28 de mayo como número 2 por detrás de Maite López Divasson, ha insistido en que ésta ha sido la motivación "principal" para adoptar esta decisión, aunque existen "varias".

En este sentido, ha reprochado a su formación que haya apoyado al nuevo Gobierno local a cambio solo de la Concejalía de Cultura y Desarrollo Turístico, que ocupará el número 3 de la lista, Daniel Martín, y no de otras como la de Educación para "defender el PIN parental y acabar con las charlas de adoctrinamiento".

"No se ha pedido la Concejalía de Familia para protegerla y defender la vida, no la de Festejos para defender las tradiciones y las fiestas populares con sus espectáculos taurinos, no la de Seguridad para defender barrios seguros y acabar con las bandas de delincuentes", ha añadido en su misiva.

Tras el acuerdo entre PP y Vox, el nuevo equipo de Gobierno municipal, anunciado hace una semana, estará compuesto por 12 concejalías, solo una de ellas de Vox, con Daniel Martín al frente de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística.

La cabeza de lista de Vox en las pasadas elecciones, Maite López Divasson, formará parte de la Junta de Gobierno local, mientras que Israel Díaz, número 'dos' de Vox, no figuraba en el organigrama del nuevo Ejecutivo Local.

Israel Díaz asegura que se va "con la cabeza muy alta" y dejando, a su juicio, "una buena imagen y un concejal más para Vox en el Ayuntamiento", partiendo "desde la nada más absoluta" y "contra todo y contra todos, sin apoyo de nadie, únicamente los componentes del Grupo Municipal".

"Yo podía quedarme y seguir cobrando del contribuyente, pero me voy porque no tengo cabida en un proyecto de partida que en Móstoles está más preocupado en colocar a los suyos que en el beneficio de los ciudadanos", ha reiterado en la carta donde concluye: "Este no es el partido al que yo me afilié hace seis años".