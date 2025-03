Crisis Aena-Ayuntamiento por los sintecho del Aeropuerto Madrid Barajas

Nueva crisis entre una empresa estatal de transportes y los gobiernos municipales y regionales madrileños. Mientras ayer, desde la Comunidad de Madrid se exigía que se tomen medidas por la situación de los sintecho en el Aeropuerto Madrid-Barajas, como sí se ha hecho en El Prat (Barcelona), Aena niega tener esas responsabilidades. Así, la empresa pública del transporte aéreo «insta al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid –según Aena, las autoridades competentes en materia de servicios sociales de Madrid–, a que articulen una solución digna para las personas sin hogar que habitan en las instalaciones del Aeropuerto». Así, desmentía que fuesen a «desalojar a esas personas, algo que desde el Ayuntamiento aseguran que se les comunicó desde el mismo miércoles.

Según Cibeles, fueron convocados a una reunión donde se les dijo «que se había tomado una decisión: controlar, limitar el acceso y desalojar el aeropuerto durante unas horas», una decisión que nunca habría estado condicionada a la intervención de Servicios Sociales, como explicó ayer el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández.

Él mismo aseguraba que «la amenaza de desalojo a las personas sin hogar y solicitantes de asilo no es más que una reacción con la que desviar críticas de las consecuencias» de los desalojos en El Prat de Barcelona, coincidiendo en fechas con el World Mobile Congress. «¿Qué circunstancias han cambiado? ¿Estas personas son un problema de seguridad, son una amenaza?», se preguntaba el delegado en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia, donde también quiso conocer «con qué título legal» iban a desalojar, supuestamente, a esas personas.

El dilema de las competencias

Sobre la propiedad de las competencias y responsabilidades en esta materia, aseguró que «estamos hablando de un equipamiento que está en la ciudad de Madrid pero que no es de Madrid, es un equipamiento nacional, pertenece al Ministerio de Transportes».

Fernández también reconoció que no cuentan con una cifra cerrada pero que podrían rondar las 370 personas, no todas sin hogar, también solicitantes de asilo. El Consistorio sí confirma que son 71 personas las identificadas como sin hogar según la red municipal, 25 de ellas rechazando habitualmente las ayudas que les ofrece el Ayuntamiento. «Pero no hablamos de un número sino de personas», recalcó. Por si fuera poco, desde el Ayuntamiento niegan haber denegado participar en una supuesta reunión de urgencia ayer, incluso llegando a asegurar que «nadie nos informó ayer de ninguna reunión».

Pero aunque en un comunicado, Aena también asegura no tener «competencia administrativa alguna en materia de servicios sociales», en varios documentos de sus políticas corporativas y responsabilidad social confirmarían sí tenerlas. Entre otros documentos, cuentan con uno dedicado a la gestión de riesgos, en el que se comprometen a identificar, evaluar, controlar, gestionar, reportar, seguir, actualizar y supervisar este tipo de amenazas, bien sean de naturaleza social o medioambiental y todos aquellos relacionados con los derechos sociales».

En dirección opuesta, desde el Aeropuerto reclaman que «el Ayuntamiento hace un seguimiento periódico que, lamentablemente, no ofrece solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente y que, lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo». Así, desde ambos lados se acusan de no atajar la situación mientras el problema persiste.