La crítica del líder de Desokupa, Daniel Esteve, contra los desokupadores de Carabanchel: ''Han hecho una chapuza''

Daniel Esteve, líder de la empresa Desokupa, ha lanzado duras críticas contra los miembros de otra compañía de desocupación que intentaron desalojar a los okupas del PAU de Carabanchel Alto. La intervención, que terminó en una batalla campal, se ha hecho viral en redes sociales y ha generado un intenso debate.

En un vídeo publicado recientemente, Esteve confirmó que su empresa no participó en el operativo y lamentó que uno de los trabajadores de la otra compañía resultara herido durante los enfrentamientos. "No voy a dar el nombre porque, además, no vamos a dar publicidad, aunque hayan hecho una chapuza", afirmó Esteve. A pesar de su crítica, expresó su solidaridad hacia el empleado herido: "Han apuñalado a uno de sus trabajadores y espero que esté bien porque no deseo que apuñalen a ningún trabajador de ninguna empresa de desocupación".

El líder de Desokupa destacó la dificultad de llevar a cabo este tipo de trabajos: "Desokupar no es fácil y hacerlo bien, menos aún". Además, aseguró que su empresa es "la única capaz de desokupar ese edificio" del PAU de Carabanchel, actualmente ocupado por familias peruanas. Según Esteve, estas viviendas habrían sido vendidas ilegalmente por una mafia a precios que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros.

Por último, Esteve dejó abierta la posibilidad de actuar en la urbanización, señalando: "Si la propiedad lo cree conveniente, que nos llame".