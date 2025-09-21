Crystal Fighters o Coque Malla, entre los asistentes del CaixaBank Madrid Live Experience

En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, el festival alcanza su quinta edición con un cartel formado por Crystal Fighters, Coque Malla, Las Migas, Marlon, Kiki Morente, Pedro Guerra & Javier Ruibal, Fetén Fetén y Pica-Pica, en una programación que apuesta por la diversidad y dirigida a todas las generaciones.

El festival abrirá sus puertas el miércoles 24 de septiembre con la energía inconfundible de Crystal Fighters. La banda británica, habitual en los grandes escenarios internacionales, llega a Madrid para presentar su nuevo álbum LIGHT+, un trabajo que refuerza su característico sonido entre el pop británico, el folk y la electrónica. Este verano han sido cabeza de cartel en algunos de los festivales más destacados del país, como el Warm Up de Murcia, Les Arts de Valencia, Cruïlla de Barcelona o el Cooltural Fest de Almería. Su actuación en el CaixaBank Madrid Live Experience será, además, el único concierto que ofrecerán en la capital en 2025.

Un día después, el jueves 25, el festival se adentrará en la canción de autor con un concierto de Pedro Guerra yJavier Ruibal. Dos voces imprescindibles de la música iberoamericana se unirán sobre el mismo escenario para recorrer sus trayectorias, acompañados por una banda de primer nivel y con la participación de Lucía Ruibal al baile.

El viernes 26 el protagonismo será para Las Migas. El grupo de flamenco contemporáneo, recientemente nominado al Latin Grammy y ganador de este galardón en 2022, ofrecerá en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío su espectáculo Flamencas, un viaje emocional a sus raíces en el que reivindican la fuerza femenina de su música.

La noche del domingo 28 será el turno de Marlon. En plena gira de presentación de Que se caiga el cielo, el trío asturiano continúa conectando con miles de seguidores a lo largo de toda la geografía española, sumando más de 50 conciertos y consolidando su crecimiento en la escena musical.

El lunes 29 traerá una de las citas más esperadas de la edición. Coque Malla ofrecerá su único concierto en acústico y con un formato especial. Una oportunidad irrepetible de disfrutar al artista en la intimidad donde repasará los grandes himnos de su carrera.

La jornada del martes 30 estará marcada por el estreno de Kiki Morente en el festival. El cantaor presenta Azabache, un espectáculo en el que contará con la colaboración de sus hermanas Estrella y Soleá Morente. Será un concierto único y exclusivo en Madrid durante este 2025.

Sesiones matinales

Un año más, el festival apuesta también por propuestas dirigidas a los más pequeños. El sábado 27 de septiembreserá el turno de Pica-Pica, que regresa al festival con su inconfundible espectáculo musical. Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro volverán a conquistar a las familias con una función educativa, interactiva y lúdica, recuperando juegos populares y canciones de toda la vida.

El domingo 28 de septiembre, Fetén Fetén presenta "El mágico planeta de los instrumentos insólitos", un espectáculo didáctico y participativo en el que los niños descubren la música a través de la creatividad y la diversión.