Seis heridos leves en un accidente en la calle Serrano

Un accidente ocurrido de madrugada en la calle Serrano de la capital, ubicada en el distrito de Salamanca, dejó seis heridos leves, cuatro de ellos a bordo de un vehículo y dos personas que iban andando por la calle, con pequeñas contusiones. Según ha avanzado el diario 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid, efectivos de Samur-Protección Civil tuvieron que atender en torno a las 4 de la madrugada a seis personas a la altura del número 41 de la calle Serrano, si bien ninguna de ellas se encontraba en estado grave.

Bomberos de Ayuntamiento de Madrid han intervenido también para sanear la zona en la que había impacto el vehículo en esta calle céntrica de la capital, mientras que agentes de la Policía Municipal se encargar de investigar lo ocurrido.