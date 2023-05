Debate electoral: Almeida se reivindica frente al «trío del apocalipsis»

Fue un debate «grande», al menos, a tenor de su tamaño: seis caras y voces, media docena de candidatos. Los aspirantes a la Alcaldía de Madrid comparecieron en la noche de ayer en Telemadrid en unas condiciones electorales diferentes a las de sus homólogos en la Comunidad. En este caso, las encuestas son mucho más apretadas. Se da por segura la victoria del PP, pero la mayoría de Martínez-Almeida parece algo mucho más lejano que en el caso de Díaz Ayuso. Sí o sí, habrá pactos.

Abrió el turno el «nuevo», Roberto Sotomayor, de Unidas Podemos. Y lo hizo haciendo referencia al «escándalo de las mascarillas» y la tala de árboles. «Así ha gobernado la mafia en la ciudad de Madrid», concluyó. Almeida, posteriormente, hizo referencia a sus «payasadas pactadas en Villatinaja, donde le han dicho que así se va a consagrar. Dele las gracias a Pablo Iglesias por entrar en campaña», respondió el alcalde.

El primero de los bloques estuvo dedicado a la Economía y Fiscalidad. Y ahí se dio el primer «pique» de la noche, entre Begoña Villacís (Cs) y Reyes Maroto (PSOE). «Ustedes han creado impuestos solo para los madrileños», le dijo la vicealcaldesa a la ex ministra de Industria. Maroto le acusó de «mentir», a lo que Villacís respondió recordando la diferencia de inversión del Gobierno socialista en Cataluña con respecto a Madrid. «Estaba usted en un consejo de Gobierno en el que sistemáticamente se maltrataba a Madrid».

Almeida y Rita Maestre también tuvieron su enfrentamiento. La candidata de Más Madrid le recordó que todos los logros de su legislatura han sido herencia del gobierno de Ahora Madrid. «La tesis de Maestre es que, todo lo que hemos hecho, ha sido con ustedes en la oposición. Entonces, deberían quedarse ahí», respondió el regidor.

En cuanto a Javier Ortega Smith (Vox), aludió al «despilfarro» del Ayuntamiento. Una intervención criticada por Villacís y Almeida, que le acusaron «de haber votado con Rita Maestre en contra de bajar el IBI a los madrileños». Fue entonces cuando el regidor pronunció una de las frases de la noche, al referirse a la oposición como el «trío del apocalipsis».

Especialmente bronco y cargado de interrupciones y reproches fue el bloque dedicado a las propuestas de movilidad y medioambiente. «El alcalde que odiaba a los árboles». Así calificó Maestre a Almeida. «No seas infantil Rita, respeta a los ciudadanos», le replicó el alcalde. Buena parte del contenido en este punto estuvo dedicado –tanto por parte de los candidatos de la izquierda como por el representante de Vox– al cambio de posición de Almeida respecto a Madrid Central. Le recordaron su propuesta de eliminar esta zona de bajas emisiones antes de las elecciones de 2019. El candidato popular rehuyó ese frente y presumió de gestión: el cumplimiento, por primera vez en la historia, con los niveles de calidad del aire que plantea la UE, la activación de dos líneas de cero emisiones y gratuitas, la revolución en el transporte público y las campañas de plantación de árboles. Los representantes de la izquierda pusieron el foco, por su parte, en alertar de que, en la próxima legislatura Almeida podría verse obligado a gobernar junto «a un negacionista», en referencia al candidato de Vox. En lo que concierne exclusivamente al transporte, Maestre y Almeida protagonizaron otro «enganchón» con Bicimad de por medio. El alcalde puso encima de la mesa cómo su Gobierno ha llevado Bicimad a los 21 distritos de la ciudad. «Hay estaciones, pero no hay bicicletas», le reprochó la representante de Más Madrid. Sotomayor, por su parte, lanzó como propuestas estrella de Podemos dos ideas a las que bien podría haber dado forma el Gobierno de Sánchez: transporte público gratuito para todos los empadronados en la capital y poner solución a los problemas de Bicimad con más presupuesto y más persona. A pesar de que Villacís le reclamó dar la cifra del coste de ambas iniciativas, el candidato morado optó por el silencio.

El tercer bloque estuvo dedicado a la Vivienda y Urbanismo. Ortega Smith acusó a los candidatos de estar «de subasta» en lo que se refiere a los pisos. «Pero como los 15.000 que acordamos con Almeida, se olvidan».

Maestre y Almeida volvieron a enzarzarse. «Lleva a usted en el número 3 a la principal okupa de la Casa Maravillas. ¿Va a ser su concejal de Vivienda?» le preguntó a la candidata, a lo que Maestre, fuera de tiempo, aseguró estar «muy orgullosa». «Hoy su receta es un fracaso y no tiene ninguna solución, solo promesas vacías para dentro de una década», le respondió la candidata de Más Madrid. El regidor quiso recordar que su Gobierno ejecutará 120.000 viviendas en los desarrollos del sureste».

Por su parte, Reyes Maroto subrayó que ella «sí que aplicará la Ley de Vivienda» aprobada por el Gobierno de Sánchez, lo que provocó un nuevo «roce» con Villacís, al hilo de problemas como las «cocinas fantasma» y el «Plan 18.000».

Sotomayor y Almeida confrontaron de nuevo. «Si el sueldo medio es de 1.200 euros y el alquiler medio de 1.000, ¿le salen las cuentas?», le preguntó el candidato de Podemos. «Pregúntele a Irene Montero: a ella sí le salen las cuentas», respondió el alcalde.

«Escuchar a la izquierda hablar de vivienda es como escuchar a los Castro hablar de derechos humanos», aportó por su parte Ortega Smith, y recordó que Vox logró «desbloquear Madrid Nuevo Norte». Una intervención que Almeida aprovechó para acusarle de «hacer pinza con la izquierda».

El bloque dedicado a la seguridad y los servicios sociales arrancó con un recuerdo y un silencio. Villacís relató cómo Alejandra Jacinto, candidata de Podemos al Gobierno regional le realizó un escrache hace años. «Es una violenta». Y pidió a Sotomayor una reflexión al respecto: «Empieza por pedirme perdón, te lo exijo. No lo vas a hacer porque sois feministas de pacotilla, comunistas de chalé y revolucionarios sin revolución». En efecto, el candidato de Podemos guardó silencio. En esta fase, volvió a darse un intenso enfrentamiento entre Almeida y Maestre. La candidata reprochó al alcalde que no se hayan publicado a estas alturas la lista de los admitidos en las escuelas infantiles. «Prometió la construcción de 30 de estos equipamientos y su proyecto para que los comedores sean gratuitos en los colegios públicos y concertados. Es usted el alcalde de los balones fuera, habla del Gobierno de España y más de Rita Maestre que de su gestión. ¿Por qué tiene usted su casa tan sucia? Es algo que repiten todos los vecinos», le reprochó Maestre en referencia al, a su juicio, mal estado de la ciudad. Almeida recordó en este punto su pasado a Maestre como miembro del Gobierno de Manuela Carmena: echó mano de algunas de las propuestas de la exjueza en la materia, como los campeonatos para que los alumnos recogieran las colillas o que fueran las madres de los niños las que limpiaran los colegios. Frente a ello, el alcalde presumió de unos nuevos contratos de limpieza que han aumentado su presupuesto un 50% y han reducido las quejas. Citó la seguridad como la competencia en la que mejor se pueden contrastar las diferencias entre su proyecto y el de la izquierda.

Ortega Smith prometió «ley y orden», su compromiso de que la capital no se convierta en la Barcelona de Colau ni que la delincuencia campe a sus anchas. Y elevó el debate a la arena nacional para cargar contra el Gobierno por poner «a los violadores en la calle, fomentar la okupación y abrir las fronteras». «Esto no es Torrente, apatrullando la ciudad», le contestó el candidato de Podemos.

El último bloque estuvo dedicado al futuro y los pactos. Y dejó un enfrentamiento inédito en el debate: Almeida vs Villacís. «Usted ha dicho que no a pactar con Vox y Podemos. ¿Hay algún escenario en el que usted pactaría con PSOE y Más Madrid?», le preguntó el alcalde. «El único partido que no va a meter en el Gobierno a gente que va contra los madrileños somos nosotros: alguien que acecha a manteros o violentos que hacen escraches a embarazadas». Por primera vez en la noche, Ortega y Almeida coincidieron en algo: «Usted ha disfrutado del sillón de vicealcaldesa gracias a los Votos de Vox».

En todo caso, Ortega Smith sí quiso mostrar su «compromiso» de conformar Gobierno con el actual alcalde «para que el fanatismo no entre en el Ayuntamiento».