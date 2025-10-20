Detenidos en Madrid 15 miembros de bandas vinculados a varios secuestros

La Policía Nacional ha detenido a 15 individuos, todos ellos vinculados a alguna banda juvenil, por secuestrar a varias personas en dos viviendas de los distritos madrileño de Tetuán y Moncloa-Aravaca.

Según ha informado Jefatura Superior de Policía, los arrestos se practicaron en la madrugada del pasado viernes, pertenecerían a la banda de los Trinitarios.

Las detenciones se precipitaron después de una llamada al 091 en la que un hombre alertaba de que un amigo suyo se encontraba retenido en una vivienda de la calle Artajona, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Al personarse en la mencionada calle, los agentes vieron cómo un hombre y una mujer, que eran pareja, salían del domicilio acompañados de otros dos varones, al mismo tiempo que otro ciudadano se acercaba para advertir de que su hijo se encontraba retenido en esa misma vivienda.

La Policía procedió entonces a la entrada en el piso, donde encontraron a la víctima y detuvieron a 11 personas acusadas de un delito de secuestro.

Unas horas más tarde, sobre las 4.30h, la sala del 091 recibió otra llamada, en la que el hombre que había salido de la vivienda de la calle Artajona junto a su pareja avisaba de que habían sido de nuevo coaccionados para dirigirse a un domicilio de la Avenida Pablo Iglesias, donde estaban retenidos.

Una vez allí, los agentes detuvieron a cuatro varones por secuestro y robo por violencia, ya que los secuestradores le quitaron el teléfono a la víctima cuando éste hablaba con la Policía.

Los 15 detenidos han pasado a disposición judicial por un delito de secuestro, 4 de ellos además por robo con violencia. Además, fuentes policiales han indicado que todos ellos están siendo investigados por pertenencia a organización criminal.