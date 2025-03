Dimite el director del colegio El Encinar de La Moraleja por las denuncias contra un cura por abusos

Esta tarde se conocía la dimisión de Jesús María Delgado, director del Colegio El Encinar, de La Moraleja, tras las cinco denuncias contra el padre Marcelino de Andrés por agresión sexual, que habrío cometido contra cinco alumnas, de seis años, del mismo centro educativo. En el comunicado emitido por la entidad explica el propio Jesús María que "ante la situación que vivimos en el colegio del que soy director, que ha provocado un profundo dolor y ha causado desconfianza en nuestra institución, considero que debo presentar mi renuncia como director". "Quiero expresar a quienes se sienten defraudados y abatidos por la decepción que comparto el dolor que ellos sienten. Pido perdón por todo este dolor. Nuestro colegio tiene que afrontar ahora una nueva etapa, con la tarea urgente de emprender las reformas necesarias para seguir buscando la excelencia, sanar el dolor y restaurar la confianza perdida. Para esa tarea, considero que el colegio necesita una nueva dirección, que asuma con nuevas energías nuestra misión educativa de formar a nuestros alumnos y volver a tener la confianza plena de sus familias", concluye.

Las menores víctimas del padre Marcelino de Andrés, investigado por presunta agresión sexual a cinco niñas de unos 6 años de un colegio privado de El Encinar, confesaron a sus padres que el padre Marcelino les molestaba a veces y les llevaba a "sitios secretos", donde les introducía supuestamente la mano por debajo de la ropa interior. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza de Instrucción número 7 de Madrid acordó la libertad provisional del investigado y la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del colegio Highlands School y de las cinco menores. La magistrada Susana Trujillano detalla en la resolución que los hechos objeto de la investigación son "muy graves", de los que habrían sido víctimas alumnas del mencionado colegio. La investigación policial por parte de la Unidad de Familia y Mujer a raíz de una denuncia formulada por el padre de una de las menores por hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Según el relato, la niña sufrió este curso un cambio de carácter, "tornando más irascible, grita sin motivo aparente, estallidos de ira, terrores nocturnos, miedo a la oscuridad". El padre comenta que la niña acudía con frecuencia a la enfermería del colegio por dolores de tripa y cabeza sin cuadro médico específico, dolor genital al que inicialmente no dieron importancia.

El pasado 5 de marzo, la pequeña dice a sus padres que no se quería dormir por cosas que le habían pasado, habla de sueño de "malos" y comenta que "el padre Marcelino a veces les molesta", les dice a sus amiguitas y a ella que "tenían que hacer como bromas, que hicieran cosas malas sin contarlo, que eran secretos". "Que el padre Marcelino muchas veces en los recreos les lleva a sitios secretos, habla de dos patios, y dice que en el primer recreo el padre Marcelino se llevó desde el patio de arriba al de abajo a varias compañeras y se dio cuenta de que les estaba pasando lo mismo que a ella, y que lo había hablado con ellas", recoge la denuncia. Comenta la menor que el cura las llevaba al baño, donde "les bajaba el pantalón un poco, les mete la mano por dentro de las braguitas y les toca sus partes, que le introduce el dedo y que ella no quiere que le haga eso" y que si intentan irse el padre Marcelino les chista y les dice "¿dónde vas, ¿ven aquí"". En el caso de otra de las niñas, los padres denuncian que ésta les relató que "el padre Marcelino les hace el truco de la goma y que una vez fueron a la capilla con éste", bloqueándose cuando le preguntaron sobre esta visita a la capilla. Otra de las menores contó a sus progenitores que el investigado "las lleva al baño y juega con ellas, para después no querer hablar de esto y decir que a lo mejor a otras chicas si se bajan los pantalones". La jueza señala que las manifestaciones referidas por los progenitores de las menores pueden ser un indicios de la comisión de actos contra la libertad sexual de las menores de 16 años que podrían incluso consistir en la introducción de miembros corporales por vía vaginal.

La Policía Nacional detuvo a principios de marzo al sacerdote que trabaja en la pastoral infantil del citado colegio tras ser denunciado por abuso sexual contra una menor alumna del centro de seis años de edad. La detención se llevó a cabo a raíz de una denuncia, interpuesta este mismo jueves por parte de la familia de la víctima. El caso lo lleva las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que investiga ahora si hay más víctimas. En una primera carta dirigida a las familias del centro, el director, Jesús María Delgado, comunicó que el sacerdote "ha quedado apartado de sus funciones" mientras transcurre la investigación. Además, el colegio ha activado el protocolo de Ambientes seguros, creado para prevenir abusos contra menores, para "dar una respuesta inmediata". "Somos conscientes de la gravedad de los hechos denunciados, y nos causa mucho dolor esta situación. Estamos disponibles para atender toda consulta o necesidad", añadió el director del colegio en la misiva.