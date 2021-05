Ayuso no descarta consejeros de Vox y confirma que recuperará a alguno de Ciudadanos

Mucho por hacer. La recién elegida presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado en una entrevista en esRadio, a primera hora de esta mañana, algunos de sus planes de gobierno más inmediatos. Un Ejecutivo ampliamente respaldado por los madrileños y que ha arrojado un apoyo relevante incluso en zonas y localidades de la Comunidad que fueron azuzadas por las fuerzas de izquierda en los últimos días de campaña.

Ahora, los días y los tiempos de formar Gobierno se suceden con rapidez. Díaz Ayuso ha adelantado, respecto al calendario, que “tenemos la constitución de la Asamblea regional el 8 de junio y tengo claro que las medidas van a ser rebajas de impuestos y ayudar a las personas que se han quedado descolgadas con la crisis. Hacer un gobierno más pequeño y... para adelante todos los días”.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que “hay que gobernar con unos principios claros” y de cara al equipo de Gobierno ha dicho que “lo que busco son gestores que tienen las dos cosas y he tenido consejeros de Ciudadanos que han merecido la pena y, si los encuentro en Vox, contaré con ellos” porque, según ha afirmado “los políticos tienen que tener algo más, un trasfondo y saber por qué están haciendo las cosas”.

Y ha recordado que “según iban insultando a Madrid han ido perdiendo votos, la gente no cree ni en ellos ni en esa forma de gobernar, ya no engañan a nadie”. “Era hora de destapar que la izquierda no se tolera aunque se organizaban perfectamente para hacer el mal”, ha añadido.

Díaz Ayuso ha insistido en que será “un contrapoder” al Gobierno de España y que “ha llegado un cambio de ciclo”. La presidenta madrileña ha destacado en Onda Cero, sobre la salida de toda pugna política de Pablo Iglesias que “me alegro. No se puede ser tan hipócrita”.

Dentro de su paquete de medidas económicas, además de la anunciada rebaja de IRPF, se ha mostrado partidaria de reducir la trabas burocráticas para crear o gestionar empresas, nuevos centros de salud y colegios. Se ha mostrado también prudente, pues, afirma “tenemos mucho voto prestado. Hemos de oír a todo el mundo”. “Madrid no es una sociedad de ricos, como nos han repetido desde la izquierda”, apuntó Ayuso. De ahí que busque impulsar planes de empleo especialmente para aquellos golpeados por la crisis económica que ha traído aparejada la pandemia.

Al PSOE, y de manera directa, le ha dicho que debe hacer “un examen de conciencia” y ha manifestado que ella por su parte va a seguir reclamando al Gobierno una solución para el coronavirus que entra por el aeropuerto de Barajas así como impidiendo que le toquen “los bolsillos” a los ciudadanos que ya pagan “muchos impuestos en Madrid”.

“No voy a bajar la guardia ni un solo minuto”, ha dicho, al tiempo que ha indicado que ahora se verán “las sorpresas” que guardaba “el sanchismo para después de las elecciones”. “Seguiremos siendo un contrapeso, un contrapoder”, ha trasladado.

A su juicio, “el sanchismo tiene las horas contadas porque es una forma de gobernar ostentosa, tratando como ha ganado a los ciudadanos, utilizando todos los poderes del Estado y sobre todo destrozando todas las instituciones que le recordaban dónde estaban los límites del poder o de la ley”.