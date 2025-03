Embajador de Irlanda: «San Patricio no es solo cerveza y sombreros verdes»

La Embajada de Irlanda adelanta una semana las celebraciones de San Patricio para dar cabida a todas las actividades que han organizado para promocionar este país como destino turístico y una cultura única en el mundo. El embajador de Irlanda en España, Frank Smyth, asegura rotundamente que «San Patricio es mucho más que cerveza y sombreros verdes. Es cultura, música, tradición, gastronomía, etc.». Durante la presentación, ayer, en el Metro de Plaza de España, una banda tributo de U2 actuó en directo ante todos los viajeros. Pero no serán los únicos. La música irlandesa no dejará de sonar durante toda esta semana. Pero por si fuera poco, no habrá plan en la capital que no se contagie del espíritu de San Patricio hasta el lunes 17 de marzo (el día de la celebración oficial).

Desde hoy, la Cineteca Madrid acogerá un ciclo de cine irlandés y la red de bibliotecas de Madrid dedicará sus centros de interés a la literatura de Irlanda. El club Madrid Harps GAA, por su parte, hará entrenamientos a puertas abiertas de fútbol gaélico, deporte que también se podrá practicar en el picnic que la Spanish Irish Business Network-SIBN organiza el domingo. Los amantes de la pinta podrán visitar desde el martes la Guinness House Madrid en la Plaza Callao y para los que siempre profundizan un poco más, el martes en B travel Xperience Madrid habrá una charla (19h) sobre las tradiciones irlandesas y El Corte Inglés de Preciados albergará el miércoles «Explora Irlanda», un recorrido por su gastronomía y cultura (14-17h).

Pero la música irlandesa no solo sonará en el Metro, sino también en el centro neurálgico de las comunidades irlandesas de toda capital internacional, sus emblemáticos «pubs». Estos icónicos bares son el corazón y la bandera de Irlanda en el extranjero, como otro tipo de embajadores», asegura Frank. Como ejemplo, hoy, el pub James Joyce acogerá un concierto tributo a U2. Estos artistas aseguran haber ejercido de dobles de Bono y su banda en varias ocasiones. También, en la Sala Galileo y el Teatro Monumental se podrá disfrutar de la danza y la música irlandesas (viernes 14) y el espectáculo «El tesoro celta» será el protagonista en la Biblioteca Musical Víctor Espinós (lunes 17 a las 19h con entrada gratuita), que promete ser un viaje por las melodías celtas gracias al arpa de levas y la flauta irlandesa.

Pero no será hasta el sábado cuando tenga lugar el momento más esperado de toda la III Semana de Irlanda, el Desfile de San Patricio de Madrid, que de nuevo recorrerá la Gran Vía dirección Plaza de España y promete ser el más grande y espectacular hasta la fecha con más de 1.000 personas desfilando y nada menos que 600 gaiteros pondrán la banda sonora de ritmos celtas a la capital, en otro ejemplo de hermanamientro entre España (Asturias) e Irlanda. Como colofón, el mismo Día de San Patricio (lunes 17) el verde terminará de teñirlo todo, empezando por la plaza de Cibeles que se iluminará de este color tan irlandés, pasando por un clásico de la gastronomía popular madrileña como la churrería San Ginés.

Como otro ejemplo de alianza entre estas dos culturas aparentemente lejanas, desde la Embajada irlandesa destacan los miles de adolescentes españoles que van cada verano a aprender inglés a este país, o todos los jóvenes que buscan una oportunidad laboral en su capital, Dublín, mientras que también cada vez más irlandeses se interesan por la cultura española y conocer grandes ciudades como Madrid.