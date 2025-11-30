Extinguido un incendio sin heridos en un chalet de Villarejo de Salvanés

Bomberos de la Comunidad de Madrid han sofocado un incendio en el garaje de un chalet unifamiliar de Villarejo de Salvanés que no ha dejado heridos ni intoxicados, pero que corría el riesgo de extenderse al resto de la vivienda y a otras aledañas.

El suceso ha ocurrido sobre las seis de la mañana en el número 3 de la calle Levante del municipio, y en la extinción han participado 8 dotaciones de bomberos de la Comunidad, además de sanitarios de Summa112 y Guardia Civil.

El fuego se localizó en la planta -1 de la vivienda, en un garaje, de 80 metros cuadrados, donde había dos motos y diversos enseres que ardieron en su totalidad provocando una gran carga de fuego.

Ante la amenaza de que se propagase a la parte superior de la casa y a otras viviendas aledañas, los bomberos contuvieron el fuego en el garaje y una vez confinado allí lo sofocaron.

También rescataron de dentro de la vivienda a una perrita, que con ayuda de los sanitarios del Summa112 lograron reanimar y fue trasladada.

La Guardia Civil investiga las causas del incendio.