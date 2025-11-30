Rehabilitación de la ermita de Vilches, de Arganda del Rey, tras 200 años de abandono

Los trabajos previos a la rehabilitación de la ermita de Vilches, ubicada a tres kilómetros del casco urbano de Arganda del Rey, avanzan tras más de 200 años de abandono con el objetivo de devolver al conjunto su esplendor histórico.

Así lo ha trasladado a Europa Press la concejala de Juventud, Participación Ciudadana, Turismo y Patrimonio Cultural, Elena de la Torre, quien ha indicado que las labores ya han llegado a un tercer paso tras la limpieza y desescombro iniciales.

"En septiembre empezaron con la limpieza y descombro de todo lo que había ahí, que nada tiene que ver cómo ha quedado a como estaba, y después de ese paso, vinieron los arqueólogos, a los que agradecemos mucho su trabajo", ha señalado la concejala.

Los investigadores realizaron estudios con georradar y sondeos arqueológicos para conocer qué había bajo las tierras. Tras esta fase, el Ayuntamiento firmó una autorización para que la Dirección General del Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid pudiese hacer estudios para la posible restauración y conservación de este bien patrimonial.

Los trabajos arqueológicos han permitido descubrir asentamientos paleolíticos. Además, aunque la base hexagonal llevó a pensar que la ermita era del siglo XIII, se ha confirmado que data del siglo XVII.

La ermita de Vilches fue clausurada en 1812 por el Arzobispado debido a su mal estado de conservación. Hasta entonces, había servido como lugar de liturgia. Las propietarias del terreno la cedieron al Consistorio, lo que ha permitido iniciar los trabajos de restauración y recuperar este símbolo histórico para el municipio, según ha destacado la concejala.

Redacción del proyecto

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha informado que este año se ha encargado la redacción de los estudios previos y del Plan de Actuaciones para la ermita, con el objetivo de restaurar y consolidar las ruinas existentes y establecer prioridades según la urgencia de las obras, debido al alto grado de deterioro de algunas estructuras.

Desde el departamento liderado por el consejero Mariano De Paco Serrano han explicado que es necesario recopilar toda la información histórica, topográfica, geológica, análisis de materiales, levantamientos planimétricos, fotográficos y fotogramétricos, estudios constructivos y de patologías, así como un plan de actuaciones que describa el orden de los trabajos y el coste aproximado de cada fase.

Una vez concluido este trabajo, en 2026 está prevista la redacción de un proyecto de consolidación y restauración de los restos existentes para estabilizar el conjunto, limpiar el interior y exterior de escombros y devolver parte de su esplendor a la ermita como bien cultural.

Colaboración

La iniciativa, según ha explicado la concejala a esta agencia de noticias, ha sido fruto de un trabajo conjunto con un vinicultor local, Cipri.

"Se han alineado nuestras ideas. Cipri veía la posibilidad de plantar el viñedo más grande de la Comunidad de Madrid y nosotros queríamos recuperar nuestras raíces y nuestra identidad, recuperando el símbolo histórico que tenemos", ha subrayado, para destacar que "el camino se ha hecho entre los tres: la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, Cipri y el Ayuntamiento".

El futuro de la ermita sigue siendo incierto hasta su rehabilitación completa, aunque el Gobierno local ya baraja ideas como organizar un concierto entre viñedos en colaboración con la vinícola de Arganda.

De la Torre ha recordado que, al ser un bien patrimonial, la Comunidad de Madrid es la responsable de autorizar cualquier actuación: "Ahora les hemos dado permiso para hacer los estudios y luego ellos nos dirán lo que hay que hacer"