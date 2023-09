Fátima Matute: «Vamos a construir centros de salud en Madrid en 12 meses, en lugar de 18»

Radióloga de profesión y de vocación, tras 25 años en el sistema madrileño de salud acaba de tomar las riendas de la Consejería de Sanidad madrileña. Tiene también experiencia en gestión, en la docencia y en la investigación y tanto en la sanidad pública como en la privada. El diagnóstico que hace de la sanidad madrileña es claro: «El paciente no es paciente, está sano. Mis predecesores han hecho muy buen trabajo, pero siempre pienso en la mejora continua».

¿Cómo van las obras de los hospitales que hay en Madrid?

Estamos trabajando en reformar el sistema sanitario. Este verano se han hecho cien intervenciones en centros de salud y en hospitales y está previsto que hagamos otras 400 de mejora antes de Navidad. Esperamos inaugurar el hospital 12 de Octubre, en el que se ha hecho una gran inversión y es un proyecto muy bonito. De hecho, antes de Navidad se hará la inauguración porque ya se ha terminado el bloque técnico y de hospitalización y también están en marcha las obras del hospital La Paz. Se va a continuar con la fase tres del hospital Clínico San Carlos y también se va a reformar el Gregorio Marañón. También vamos a hacer la ampliación de otros hospitales, como el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el de Móstoles o Arganda. Hay un plan muy coordinado y orquestado por la Dirección General de Infraestructuras.

¿Tiene un plan a largo plazo para el hospital Zendal?

Hay un proyecto que se presentará en breve. De momento, en el área de rehabilitación de pacientes con ictus, se va a abrir una área específica de tratamiento integral de pacientes con ELA y también ampliable a pacientes con enfermedades neurodegenerativas de motoneurona en la que está previsto que haya 60 plazas. Aunque, como todo, es ampliable. Vamos a dar el tratamiento personalizado e integral que requiere la enfermedad. También va a haber un área de ayudas tecnológicas y se ofrecerá apoyo psicológica a pacientes y también acompañamiento a las familias. Como ya anuncié, el primer hospital monográfico que va a haber para pacientes con ELA estará en el antiguo hospital Puerta de Hierro y tendrá cabida para 190 personas.

Además hay líneas de investigación en este hospital...

Si, y no solo centradas en el covid y el post covid, también en relación con los pacientes que se están rehabilitando. Tienen una gran actividad investigadora y, lo más importante, ilusión de los profesionales para seguir haciendo aún más cosas por el bien de los pacientes.

Se habla de que va a haber purga de gerentes en los hospitales. ¿Va a ser así?

Eso parece el título de una película. Aquí lo que hacemos es una planificación de todo. La palabra purga no me gusta. Yo siempre hago las cosas partiendo de la evidencia y cualquier decisión que se tome va a ser con el fin de mejorar la gestión y la atención a los pacientes. No se va a hacer nada indiscriminado ni sin sentido.

¿Qué va a ocurrir con los centros de salud?

Queremos poner en marcha en los próximos años 34 nuevos centros de salud por toda la región. A lo largo de este trimestre entrarán en funcionamiento los nuevos situados en Parque Oeste, Alcorcón, Las Tablas y Navalcarnero II. Además, avanzan a buen ritmo las obras de construcción iniciadas este año en los Centros de Salud Montecarmelo, en Madrid; Butarque, en Villaverde, y en el Residencial Este de Parla.

Una de las cosas que nos preocupan es optimizar todos los recursos que tenemos y los tiempos para reducirlos. Lo que trataremos es de agrupar y simplificar los procedimientos de tal forma que pretendemos disminuir los tiempos de construcción en un 30 o 40%. Es decir, se parará de los 18 meses de media a los 12. Se está trabajando en hacer una arquitectura sanitaria homogénea y de dotación de consultas de tal forma que haya un estándar común que haga que sea más fácil luego transportar ese tipo de arquitectura y dotar a todos los centros, tanto tecnológico como físico, a todos los centros de salud. Se trataría de crear una imagen corporativa que se replique y que haga que sea mucho más fácil y mucho más rápido. Se trataría de una forma de construcción industrializada, como ocurre con las viviendas, lo que no quiere decir que se hagan cosas prefabricadas. Queremos dar una imagen corporativa eficiente. Se va a cuidar hasta el más mínimo detalle, tanto a nivel de diseño como a nivel de confortabilidad de los pacientes y de intimidad.

¿Entonces todos los centros de salud serán iguales?

Se homogeneizarán los criterios de arquitectura, pero también la dotación que se haga de estos centros será muy replicable en la parte tecnológica y de material sanitario.

¿Qué piensa hacer la Consejería con el déficit de profesionales médicos y de enfermería?

Tenemos varias líneas de trabajo a corto plazo. Hace poco que se ha firmado la orden por la que se puede contratar a médicos extracomunitarios en las especialidades que se han considerado como deficitarias, que son Medicina de Familia y Pediatría. Vamos a poder contratar en el sistema a todos los residentes que se han formado en nuestros hospitales y que no podíamos contratar hasta que hemos firmado esta orden. Pero pensamos aumentar el número de especialidades con las que podamos hacer lo mismo y estamos pidiendo al Ministerio que agilice los trámites en las especializaciones de títulos de médicos extracomunitarios para que podamos contratarlos.

También estamos pidiendo al Ministerio, que parece que no nos ha hecho mucho caso, aumentar el número de plazas de formación para médicos internos residentes para psicólogos clínicos, para enfermeras especialistas. Y no solo por la tasa de reposición, porque ahora hay una gran cantidad de médicos que se formaron a la vez y ahora se van a jubilar, sino por el envejecimiento de la población, que lleva consigo enfermedades crónicas y una medicina más especializada hace que el requerimiento aumente, con lo que es necesario que el número de profesionales que se forman aumente. Hemos pedido al ministro que, por favor, aumente esas plazas de formación y vamos a seguir pidiéndoselo porque un especialista tarda en formarse diez años. De momento, vamos a intentar paliarlo con esos médicos extracomunitarios.

¿Cuál es su plan para retener el talento y atraerlo?

Queremos atraer y fidelizar a nuestros profesionales, para seguir contando con el mejor talento. En este sentido, la Comunidad de Madrid va a ofertar cerca de 500 nuevas plazas de distintos perfiles profesionales para la Atención Primaria, en el marco del Plan de Mejora. Entre estas plazas se incluyen matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, personal de enfermería o técnicos superiores especialistas en Higiene Bucodental, entre otras, que entrarán a formar parte de nuestros centros de salud y consultorios locales en el mes de octubre. Queremos que nuestros profesionales estén más cómodos y orgullosos de pertenecer al sistema madrileño de salud y que tengan un sentimiento de pertenencia con la estabilización del empleo y con una perspectiva de lo que les va a ocurrir. Vamos a hacer un concurso de traslados de forma bienal y una oposición de estabilización de empleo también bienal de tal forma que tengamos una temporalidad mínima en el sistema. Además, queremos buscar fórmulas para que el nivel retributivo con fórmulas de productividad variable en función del trabajo y el valor que aportan al sistema hagan que se sientan valorados.

Una de las promesas de Ayuso es costear las prótesis de mayores y gafas para menores de 14 años, si sus familias tienen apuros económico. ¿Cuándo se va a materializar esta medida que se anunció?

Estamos muy concienciados con la importancia de mantener una buena salud bucodental en todos los niveles de la vida. Por ello, en próximas fechas firmaremos un convenio con el COEM (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª región) para ofrecer a los mayores de 80 años la colocación de prótesis dentales en edéntulos o sin piezas y tratamientos de caries. De igual forma, y como apoyo a las familias, hemos redactado un convenio con el Colegio de Ópticos y Optometristas para que ningún niño menor de 14 años que lo necesite se quede sin gafas, por razones económicas o sociales, financiando la Comunidad de Madrid a cada niño con 50 euros.