El Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro "Clásicos en Alcalá" invita a soñar

Bajo el lema "Sueña los Clásicos", se ha presentado la XXIV edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá que se celebrará del 13 de junio al 6 de julio en Alcalá de Henares. El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano ha presentado el Festival acompañado de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Santiago Alonso y la Directora Artística del festival, Clara Pérez. Clásicos en Alcalá, organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid, se celebrará en más de una quincena de espacios escénicos y monumentales, aumentando en la presente edición la presencia de programación infantil y juvenil, así como de las propuestas de teatro escénico.

Más de 90 actividades y cerca de 1.000 profesionales -artistas, técnicos y personal auxiliar- darán vida a esta nueva edición. De esta forma, la ciudad complutense se convertirá un año más en el mejor escenario para los grandes clásicos del Siglo de Oro Español en diferentes formatos como teatro, danza, poesía, circo, folclore, exposiciones, presentaciones de libros, títeres, conciertos, charlas y jornadas académicas, entre otros. La programación de la XXIV edición del festival contará con 86 representaciones llevadas a cabo por 62 compañías con artistas procedentes de países como Colombia, Uruguay, México, Bolivia, Argentina, Venezuela o Estados Unidos, y Canadá –además de España– y tendrá al público como elemento central.

Vínculo con Hispanoamérica a través de la palabra universal

La XXIV edición de Clásicos en Alcalá continuará afianzando su vínculo con Hispanoamérica a través de la palabra universal de los textos y versos del Siglo de Oro español interpretados por compañías teatrales y de danza tan relevantes como Ron Lalá, Fundación Teatro de la Abadía, Teatro Clásico de Sevilla, Teatro Círculo de Nueva York (Estados Unidos), The Cross Border Project, la Compañía Nacional de Teatro de México, la Comedia Nacional de Uruguay o la compañía Angulo el Malo (Argentina). Estas, se unen a direcciones y personalidades referenciales como José Luis Alonso de Santos, Amancio Prada, Celia Freijeiro, Aurora Cano, Alfonso Zurro, Yayo Cáceres, Leticia Dolera, Lucía Miranda, Francesc Albiol, Rebeca Valls, Ana Morgade de la mano de Impromadrid, Karmele Aramburu, Pepa Pedroche, Jacobo Dicenta y Arturo Querejeta, o las coreógrafas Mónica Runde y Sara Cano.

Más de 20 estrenos nacionales e internacionales

El programa de este año aterriza con más de 20 estrenos en total, entre los que destacan la producción de Teatros del Canal Numancia con dirección de José Luis Alonso de Santos –con la que se inaugura el festival–; el debut de La Desconquista, la nueva propuesta de Ron Lalá con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, y el Preestreno de Hacia Ecos de lo sagrado de Ana Zamora.

Destaca asimismo el estreno nacional de La Vis Cómica con dramaturgia y dirección de Mauricio Kartun, uno de los directores argentinos que ha revolucionado el lenguaje escénico, El Alcalde de Zalamea con dirección de Daniel Alonso del teatro Círculo de Nueva York y La Hija del Aire de la compañía mexicana Luna de Plata. Otros estrenos como La Gitanilla de Fundación Teatro la Abadía con dirección de la uruguaya Mariana Wainstein, Soldadescas de Teatro Yeses con dirección de Elena Cánovas, dramaturgia de Julieta Soria y música de Juan Cañas, el concierto dibujado de Sofía Comas y Javier Olivares (premio Nacional del Cómic) Mira que te has de morir, mira que no sabes cuando, o la propuesta de danza de mano de La Mínima con La cómica de cueva son una muestra de la riqueza y variedad del programa de este 2025. Además, en su gira de verano pasarán por Alcalá compañías como Morboria, que celebra su 40 aniversario, con Lo que son mujeres dirigida por Eva del Palacio; Marcela (una canción de Cervantes) de la Sociedad Cervantina, con dirección de Leticia Dolera; Entre rimas y riberas dirigida por Gabriel Calderón y Lluis Homar coproducción de CNTC y la Compañía Nacional de Uruguay; Las pequeñas mudanzas de Vanessa Espín producción de CNTC y ElenArtesescénicas; el Auto sacramental El teatro del mundo de Calderón, visto por la compañía For The Fun Of It; la Compañía Nacional de Teatro de México con Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz con dirección Aurora Cano, La Selva sin Amor de La Máquina Real y mucho más.

Más programación para toda la familia en 2025

Esta edición vuelve a contar con la dirección artística de Clara Pérez, que ha querido enfocar la programación hacia el afianzamiento de las propuestas, poniendo especial atención en el atractivo para el público familiar. "Frente la era de las pantallas, el uso temprano de redes y plataformas, y la dependencia tecnológica, hay que dar a los más pequeños experiencias únicas y reales, que puedas compartir con la familia, que emocionen y generen recuerdos felices”, declara la directora respecto a la programación de este 2025.

Cabe destacar la presencia de compañías de calle como Atakama Creatividad Cultural, Gaac, Palo Q’SEA, Baychimo Teatro, la Zigurat Circus Band, la Fundación Tchyminigagua (Colombia) que estrena en el festival Loa Hispanoamericana Al divino Narciso –con dramaturgia de Amaranta Osorio–, Titiriscopio, Espectáculos Arlequina, K de Calle y su estreno de Klavileño, que conviven con históricas de Alcalá como Teatro la Jara y La Nacencia, Maru-Jasp o La posada de hojalata. Ineludibles también las espectaculares propuestas de títeres como Don Quijote en la graciosa aventura del Titiritero de Teatro Arbolé, El Cielo de Sefarad de Claroscuro Teatro y Teatro de la Zarzuela, Don Quijote Nómada de bricAbrac, además del espectáculo triple de teatro, circo y música FARRA Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) & Cía Lucas Escobedo, especialista en teatro gestual y circo, o La Loca Historia del Siglo de Oro, también circense, de la mano de La Escalera de Tijera & Z Teatro. Cabe destacar también la exposición Actores sin alma: mil años de figuras en escena de la Máquina Real, que se podrá visitar durante todo el Festival en la Capilla del Oidor.

A lo largo del mes de mayo, también se ha abierto una línea de colaboración con centros de enseñanza como el IES Antonio Machado –especializado en artes escénicas– y las Escuelas Pías, llevando a las aulas compañías como Impromadrid o Colectivo Légolas para despertar la curiosidad por los clásicos. Además, Óscar Camín, fundador de la empresa Mambo Decorados, impartirá una charla a los estudiantes de la Escuela de Arte y alumnado de bachilleratos artísticos y de formación profesional del Antonio Machado. Dentro del festival tendrán lugar diversas actividades académicas como las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, dirigidas por Luciano García Lorenzo, el Aula Internacional a cargo de Ignacio Rodulfo Hazen y la Academia de Espectadores a cargo de Juana Escabias con el patrocinio de la Fundación SGAE, sirviendo de plataforma para la formación e intercambio creativo con estudiantes que nos visitarán desde otras Universidades.

Conciertos en directo y programación musical

Cabe destacar la programación musical con actuaciones de la mano de Raúl Losánez y la Cía del Figurín Diálogos de Oro, la propuesta de Improvisación y teatro musical de Impromadrid con El que tropieza y no cae o la participación de la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 villas con el estreno absoluto del recital En Clave de Quijote, Melodía de Aventuras, sin olvidar el concierto de Amancio Prada De amor y celda en un plano más intimista.

Apoyo a las compañías valencianas

En apoyo a los afectados por la DANA, Clásicos en Alcalá cuenta esta edición con varias propuestas de la Comunidad Valenciana como La vídua valenciana de Cía La Valenciana, El Agua de Valencia de Yapadú Produccions, Calacas de la Estranya Cía Teatre y, la ya mencionada anteriormente, FARRA de CNTC y Cía Lucas Escobedo. Además, compañías nacionales provenientes de Aragón, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla León, Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid, que se unen al tejido cultural indispensable para la ciudad de Creación Alcalá.

Entradas disponibles

El precio de las entradas para todos los espectáculos oscila entre los 5 y los 16 euros, con descuentos especiales del 25% para estudiantes, desempleados, personas con tarjeta amigos del Teatro Salón Cervantes o del Teatro La Abadía. Toda la programación, horarios, calendario y actividades de Clásicos en Alcalá puede consultarse en detalle en la página web del festival clasicosenalcala.net.