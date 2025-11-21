Frío intenso y aviso de nieve en Madrid: así se plantea el fin de semana

Madrid se congela este viernes. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para hoy apunta a unas temperaturas mínimas que alcanzan los 0ºC en toda la región y a heladas débiles en la Sierra.

En concreto, los cielos permanecerán nubosos. No se descartan lluvias débiles con la cota de nieve ascendiendo hasta los mil metros en la Sierra, donde se darán brumas y bancos de niebla matinales. Por su parte, el viento soplará flojo del noroeste.

En cuanto a las temperaturas, las máximas sufrirán un ligero descenso mientras que las mínimas, que se darán al final del día, experimentarán pocos cambios.

Los termómetros oscilarán este viernes entre los 0ºC y los 9ºC en Madrid; los -1ºC y 9ºC en Alcalá de Henares; los 0ºC y los 10ºC en Aranjuez; los -1ºC y los 7ºC en Collado Villalba; los 0ºC y los 9ºC en Getafe y 1ºC y los 9ºC en Navalcarnero.

Además, se darán brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del Sistema Central, donde puede haber precipitaciones débiles que serán de nieve a partir de los 800-1000 metros.

Este sábado las mínimas serán de -3 grados en la región. Frío, mucho frío de cara al fin de semana. Una situación que se mantendrá durante los próximos días. Las lluvias, además, podrían provocar episodios de nieve en la sierra este fin de semana.