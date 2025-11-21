Alcorcón: detenidos tres ladrones cuando huían de la Policía al ser descubiertos robando

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza y daños en un establecimiento comercial de Alcorcón del que los ladrones huyeron al percatarse de la presencia de los agentes que finalmente les arrestaron.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid informa este viernes de estos hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre cuando varias llamadas a la sala del 091 alertaron de que en un local de la localidad madrileña de Alcorcón se escuchaban fuertes golpes.

La respuesta policial permitió comprobar a los agentes que había tres varones en el comercio que, además, habían colocado en la puerta un puntal de hierro para impedir el acceso al mismo.

Ante la presencia de los policías, los ladrones emprendieron su huida a través de los patios interiores de los edificios contiguos, por lo que se inició una persecución en la que los tres hombres llegaron a entrar en una vivienda en cuyo interior se encontraba su propietaria, sustrayendo a la carrera un bolso, unas llaves, así como dinero.

Posteriormente, y para dificultar la labor policial, los hombres se dispersaron en diferentes direcciones, siendo todos ellos localizados pocos minutos después tanto en el interior de un edificio como intentando abandonar el lugar.

Los detenidos llevaban consigo, además de los efectos previamente sustraídos, varios útiles habitualmente utilizados para la apertura de ascensores y puertas de comunidades, así como para acceder al interior de viviendas mediante la técnica del resbalón.