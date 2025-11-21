La línea 7B de Metro de Madrid reabre este sábado después de tres años de obras

La Comunidad de Madrid reabre este sábado 22 de noviembre la línea 7B de Metro tras invertir 171,2 millones de euros en obras de auscultación, monitorización, consolidación y reparación de esta infraestructura.

El servicio se restablecerá desde las 06:00 horas para 120.000 usuarios diarios entre las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares.

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha aplaudido la reapertura del tramo de la Línea 7B de Metro que ha permanecido interrumpida por obras durante los tres últimos años, además de afirmar que estarán "muy vigilantes" para garantizar que se haya cumplido "con todos los requisitos, todas las necesidades que había y que este servicio se preste con normalidad y beneficie" a los vecinos.

De esta forma, la Línea 7 de Metro de Madrid, que conecta Pitis con Hospital del Henares, en Coslada, estará abierta en su totalidad después de más de tres años de servicio interrumpido y 171,2 millones de inversión, al haber finalizado los trabajos en la infraestructura previstos en el Plan Integral de Actuaciones de San Fernando de Henares de octubre de 2022.

Con la reapertura se eliminarán los autobuses supletorios que continuamente circulaban por Coslada.