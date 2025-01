Getafe multa ya desde este lunes a los conductores en su Zona de Bajas Emisiones

Este lunes, 27 de enero, algunas cosas han cambiado si piensa entrar en determinadas zonas del centro de Getafe. El pasado 23 de diciembre el Pleno municipal de esa localidad aprobaba de forma definitiva la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor de forma completa -ya con sanciones- este lunes 27 de enero. La ZBE abarca los barrios de Centro y San Isidro y está limitada por las calles Ilustración, Madrid, avenida Juan de la Cierva, M-406, calle Ferrocarril y paseo de la Estación, pero estas vías no estarán afectadas. La Zona de Bajas Emisiones estará controlada por cámaras de la Policía Local de Getafe y está señalizada de forma vertical y horizontal.

Los vecinos de Getafe empadronados en calles interiores de la Zona de Bajas Emisiones podrán acceder con cualquier vehículo. Hasta finales de 2027 el resto de vecinos de la ciudad podrán entrar con vehículos con etiqueta ECO o Cero, y los que cuenten con etiqueta B y C tendrán que solicitar una autorización anual. En 2028 los vecinos cuyos vehículos tengan etiqueta B solo podrán acceder si se dirigen a un parking. En 2029 ya no podrán acceder vehículos con etiqueta B, y los de etiqueta C solo si se dirigen a un parking. A partir de 2030 solo estará permitida la entrada para vehículos con etiqueta ECO y Cero.

La ordenanza reguladora contempla multas de 200 euros para quienes incumplan la prohibición de circular o aparcar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones. Esta cuantía podrá incrementarse en un 30 por ciento en caso de reincidencia.

Para los conductores no residentes en Getafe las restricciones se adelantan. Durante 2025 solo podrán acceder con etiqueta ECO, Cero y C, y los que tengan etiqueta B pero se dirijan a un parking. En 2026 no podrán entrar vehículos con etiqueta B y los etiquetados como C podrán acceder si se dirigen a un parking. A partir de 2027 solo podrán acceder conductores no residentes en Getafe con vehículos que tengan etiqueta ECO y Cero.

Pueden acceder sin restricciones a la ZBE vehículos adaptados y homologados para personas con movilidad reducida, motos con etiqueta ambiental de cualquier tipo, o vehículos especiales. También los clientes de clínicas veterinarias, odontológicas, podología, farmacias, talleres mecánicos u hoteles. Existirán autorizaciones para casos de fuerza mayor, y temporales -por un año- o puntuales.