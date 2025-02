Getafe se lo piensa y retrasa las multas de la ZBE

Aún no. Getafe retrasa las sanciones de la ZBE ante el aluvión de críticas y concede una moratoria hasta el 24 de febrero y es que muchos vecinos y comerciantes aún no han podido completar los trámites. El PP denuncia el afán recaudatorio del consistorio. El ayuntamiento no ha querido hacer declaraciones.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha asegurado que ya se están "cumpliendo los objetivos" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se aprecia menos ruido y contaminación, además de más lugares de aparcamiento.

Hernández ha confirmado que el Ayuntamiento amplía la moratoria a las multas en la ZBE hasta el 24 de febrero con el objetivo de dar más tiempo a la ciudadanía para que "pueda interiorizar de mejor manera" estos cambios.

Ha defendido que todos tienen presentes las "bondades" de las zonas de bajas emisiones, especialmente teniendo de vecino a la capital que ya lleva años con la suya. Aún así, entiende que hay "dificultades de la administración electrónica" y los trámites que han hecho que parte de los ciudadanos tengan complicaciones a la hora de tramitar las autorizaciones.