El Gobierno de Ayuso carga contra el alcalde de Fuenlabrada por los menas: «Su reacción ha sido el boicot»

Madrid seguirá acogiendo a menores no acompañados (menas) tras el pacto migratorio PSOE y Junts en lo que considera un «reparto ilegal» regulado por ley. Y no lo hará solo en La Cantueña, las instalaciones de Fuenlabrada donde ya reciben atención 96 menas. Una parte de este centro es ampliable y podrán dar cabida a las nuevas llegadas de inmigrantes no acompañados, pero el Ejecutivo autonómico «buscará recursos en otras ubicaciones» para dar cabida a los 800 que el Gobierno central dice que enviará a Madrid, detalla la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Su titular, Ana Dávila, ha respondido una carta al alcalde de Fuenlabrada, Francisco Ayala, en la que exigía información ante el temor de que los 800 menas que quiere derivar el Gobierno central a Madrid vayan a parar a Fuenlabrada y, en concreto, al centro de La Cantueña.

En su misiva Dávila acusa al alcalde de añadir información «de su cosecha falsa y manipulada». «Desde que anunciamos la puesta en marcha del centro de menores de La Cantueña, su única reacción ha sido el boicot y el señalamiento sistemático de estos menores, a través de mociones, declaraciones en medios de comunicación y recursos judiciales», le ha recriminado.

Le recuerda que, pese a su preocupación, en ningún momento ha manifestado su intención de reunirse con la Consejería, «a pesar de nuestros ofrecimientos públicos, que hoy le reitero a través de esta carta». Y no oculta su extrañeza porque exija información de los planes de la Comunidad para los menores no acompañados «mientras el Gobierno de España pacta el reparto de menores como si fueran pura mercancía, con un prófugo de la justicia en Waterloo, sin informar ni contar con las comunidades autónomas». Pero lo preocupante para la consejera es «el acoso que, desde su Ayuntamiento y el conjunto de la izquierda madrileña, se está realizando contra los menas».

Entiende que el modelo que defiende el alcalde de Fuenlabrada es del Gobierno de España «con personas durmiendo entre bolsas de basura en el Aeropuerto de Barajas o en campamentos masificados en Carabanchel y Alcalá de Henares» sobre el que «ha guardado un vergonzoso silencio». Por eso le insta a dirigirse al presidente del Gobierno porque «es quien pretende enviarnos menores sin planificación ni recursos. Debería acudir a La Moncloa para exigir explicaciones por su irresponsable política migratoria». En 2024 Madrid atendió 2.442 menores, que es el dato que trasladará al Gobierno central, mientras que en 2025, los acogidos suman ya 937. «Desde hace más de un año estamos sufriendo un impacto importante en nuestros centros por esta política migratoria del Gobierno de España prácticamente inexistente, lo que ha hecho que los sistemas públicos de las regiones se hayan visto tensionados. Hemos llegado a un límite en el que las autonomías no podemos atender a más menores y estamos exigiendo un plan para atender a todas estas personas», ha señalado Dávila.