Los golpes de pecho de Manuela Carmena por Errejón: "Hay que conocer a los políticos por su inteligencia emocional"

El llamado "caso Errejón" de abusos sexuales, y su repercusión en Más Madrid, con las últimas declaraciones de su expareja Rita Maestre, ha entrado en una dimensión desconocida. Y, para algunos, letal para la continuidad de la formación. La penúltima en hablar ha sido la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, compañera de cartel electoral con Íñigo Errejón en 2019, ha llamado a conocer a los políticos también por su inteligencia emocional, para pasar a tachar de "horrible" todo lo sucedido alrededor del caso del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.

A través de su perfil de Instagram, Carmena se ha referido a los comportamientos machistas y denuncias de mujeres por malos tratos y o violencia, que ha calificado de situación "horrible". "Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento", ha asegurado.

"Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud", ha manifestado. Carmena primero se quedó en "un gran shock" y después reflexionó para sugerir que se debe "conocer de los políticos no solo su lucidez política e intelectual, sino también su inteligencia emocional".

Finalmente, Manuela Carmena llama a conocer de la clase política "su inteligencia emocional, de sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren".